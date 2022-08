Almeida se muestra partidario de "castigar a los bastardos rusos" ante un falso alcalde de Kiev

Un mes después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fuera víctima de una broma, la supuesta reunión con el que creía que fuera el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko se ha publicado en Rutube (el Youtube ruso) y se ha conocido su contenido que hasta ahora no era público.

Acto seguido, el supuesto alcalde ucraniano le pide que le ayude a deportar a los ucranianos para que vayan al frente y no que se queden “relajándose” en las playas de España. ”¿Puede Madrid ayudarnos a deportar a Ucrania a los hombres con ciudadanía ucraniana?”, le solicita. A ello, Almeida responde con un “por supuesto, no creo que para Madrid sea un problema”.

Sobre el asunto, El HuffPost ha contactado con fuentes del Ayuntamiento para preguntar sobre estas palabras del alcalde. Sin embargo, no se ha obtenido respuesta sobre este tema y su contestación se ha limitado a lo que ya habían expresado en junio después de reconocer que habían sufrido una broma y presentar la correspondiente denuncia en dependencias policiales.

Los humoristas Vovan y Lexus no solo gastaron una broma a Almeida. Otros alcaldes como el de Dublín también fueron víctimas en una ola de engaños haciéndose pasar por el alcalde de Kiev.

El Orgullo y Almudena Grandes

La conversación continua con otros temas que nada tienen que ver con la guerra en Ucrania, sino más con las polémicas recientes del Consistorio. En el video se ve como el supuesto alcalde de Kiev le sugiere a Almeida que le gustaría que el Orgullo llevara el nombre de “Bandera” sobre la negativa del alcalde de no colocar la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles.

En otro momento, sale a relucir el nombre de Almudena Grandes. “Yo también la odio porque no he leído ninguno de sus libros”, comenta el supuesto ucraniano ante el asombro de Almeida. En su respuesta, el alcalde asegura que tampoco ha leído ninguno de sus libros y comenta que la polémica no es por la figura de la escritora en sí, sino por “los políticos de la izquierda en la ciudad”.