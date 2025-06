El triunfo del "candidato en carretera": así fueron las primarias del PSOE de 2014 que dieron inicio a la 'era Sánchez'

Un intercambio de dos mensajes entre Santos Cerdán y Koldo García ha servido para poner en tela de juicio el proceso de primarias que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) celebró en 2014 para designar a su nuevo secretario general tras la salida de Alfredo Pérez Rubalcaba. Dicho 'cónclave' dio el inicio a la 'era Sánchez', después de que el actual presidente del Gobierno resultara elegido casi con la mitad de los votos. Un resultado que, once años después, está bajo la lupa entre acusaciones de "pucherazo" y "fraude".

Y todo porque el informe de la UCO entregado este jueves al juez Leopoldo Puente, en el que se señala a Cerdán como el encargado de gestionar al menos 620.000 euros en comisiones de constructoras a cambio de contratos públicos, incluye unos mensajes que el ya exsecretario de organización se envió con Koldo García para interferir en estas primarias a favor de Pedro Sánchez.

Santos Cerdán y Koldo empezaron a trabar amistad en 2013, cuando ambos vivían en Navarra y formaban parte del PSN. La Guardia Civil, en el documento, aporta numerosos mensajes intercambiados entre ambos "en los que se aprecia una vinculación subordinado – jefe". "En este sentido, Santos le trasladaba diferentes cometidos a Koldo, algunos de ellos demostrando una fuerte confianza depositada por el primero en el segundo", señala el informe.

Uno de esos "trabajos" habría consisitido, precisamente, en amañar los resultados de las primarias socialistas en las que Sánchez se hizo con el control del partido por primera vez. "Cuando termine, apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas", le escribe Cerdán a Koldo a través de un SMS. Minutos después, él responde de forma escueta: "Ya está". Los mensajes fueron enviados el 13 de julio de 2014, el mismo día de la votación.

Mensajes intercambiados entre Santos Cerdán y Koldo el 13 de julio de 2014

Esta mera inclusión en el extenso informe de la UCO, de casi 500 páginas, ha hecho que el PP salga en tromba a acusar a Sánchez de haber mentido incluso desde su elección como secretario general. "Llegaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces", dijo Feijóo en su rueda de prensa del pasado jueves tras la dimisión de Santos Cerdán.

Pedro Sánchez, por su parte, aseguró que los procesos de primarias en su partido tienen "garantías". "Creo que ese whatsapp, ese comentario de dos votos, ¿qué quiere que le diga? A mí me decepciona muchísimo, pero, lógicamente, la limpieza y las garantías de ambos procesos de primarias son totales", dijo ante las preguntas de los periodistas.

En ese sentido, Sánchez recordó que aquella votación la ganó por más de 17.000 votos de diferencia sobre Eduardo Madina, el siguiente candidato con más apoyos. "Esta es una organización seria, con independencia de que pueda ocurrir algún hecho lamentable", remarcó.

En efecto, Sánchez se impuso en aquella votación con 64.086 votos (48,67%), frente a los 47.734 de Madina (36,25%) y los 19.843 de José Antonio Pérez Tapias (15,07%). En lo que se refiere a la región de Navarra, donde se habría producido el presunto amaño de Cerdán y Koldo, fue Madina quien ganó por 117 votos a Sánchez.

La victoria de Sánchez no fue ninguna sorpresa, dado que ya había sido el candidato con más avales presentados. Pese a que algunos estudios demoscópicos situaban a Madina como favorito, el "candidato en carretera" que había recorrido en coche las agrupaciones socialistas de toda España supo ganarse uno a uno el cariño de los afiliados. Incluso, no dudó en pedir que los militantes le echaran una mano y le dejaran pernoctar en sus casas durante su intensa campaña. "Mi único aparato es el Peugeot 407 con el que he viajado 40.000 km en los últimos ocho meses y mis aliados son la carretera y los militantes", contaba en El Mundo. Y aunque el partido aparentó neutralidad, pesos pesados como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Susana Díaz, Ximo Puig y Tomás Gómez le mostraron todo su apoyo. De ahí que, por ejemplo, Sánchez arrasara en territorios como Andalucía o Comunidad Valenciana.

No puede olvidarse tampoco que Sánchez fue el primer líder del PSOE elegido directamente por la militancia. "Hoy estamos haciendo historia, el 13 de julio hicimos historia haciendo ese ejercicio de democracia directa de todos los militantes del PSOE, diciendo sí a un claro y rotundo cambio desde abajo, y hoy habéis refrendado todos ese cambio de abajo a arriba que necesita el PSOE, que necesita España", dijo en el Congreso Federal que le ratificó como líder del partido dos semanas después de la votación.

Tanto Madina como el líder de la corriente Izquierda Socialista, Antonio Pérez Tapias, asumieron su derrota sin revanchismos ni armar ruido. Sánchez ofreció al primero entrar en la nueva dirección del partido, pero Madina optó por permanecer discretamente en su escaño del Congreso hasta el término de la legislatura.

Comenzó así la etapa del 'sanchismo' en el PSOE, con un giro a la izquierda que el propio líder anunció en su primera entrevista concedida a El País. "Tengo dos referentes en mi propio partido, en España y en Europa. Para mí son referencias Felipe González y Matteo Renzi. Ambos han reunido dos cualidades: ser de izquierda y ser reformistas. Trabajaré para que vuelva el PSOE de los 11 millones de votos", contaba por entonces.

Su primera etapa no fue precisamente dulce. Sánchez perdió ante Rajoy en las generales de 2015 y 2016 y su partido le forzó a la dimisión en el dramático Comité Federal del 1 de octubre. Como un ave fénix, volvió a presentarse a las primarias del PSOE y las ganó ante Susana Díaz y Patxi López. Para aquella 'campaña' no dudó en subirse de nuevo al coche y recorrer España, esta vez en compañía de Santos Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García. Los tres presuntos integrantes de la 'trama' de mordidas que han dejado al hoy presidente del Gobierno contra las cuerdas.