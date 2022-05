Villarejo medió a favor del traficante de armas El Assir, amigo del emérito, con el juez que le juzga en Tándem

Villarejo: Esto interesa mucho más a los franceses que a nosotros, a nivel, digamos, de interés, este señor, como sabe, tenía una serie de relaciones con su majestad, etcétera, etcétera…

Juez: Sí, ya me habían comentado.

Villarejo: Y qué ocurre, que los franceses, por una serie de circunstancias, detectaron que este señor estaba colaborando con los intereses de España en el Magreb, etcétera, etcétera, y claro, que nosotros mismos seamos los que nos peguemos un tiro en el pie, por así decirlo, es un poco error. He tenido constancia del auto suyo, que por otra parte es impecable, donde usted decía que no veía y tal… Y, claro, la Audiencia continúa… Ahí hubo una serie de intereses un poco espúreos, en su momento, ese entorno de tal, de que a cambio de que…

Juez: Lo que pasa aquí es que como el administrador falleció, pues se ha quedado este señor como el único para afrontar las cosas, ha sido una cosa complicada porque tiene muchas sociedades, etcétera… Él reside en Suiza…

Villarejo: Los franceses tienen una acusación totalmente gaseosa sustentada en este asunto, tiene una especial importancia. Aparte de mi buen amigo Armengol, hemos oído de su objetividad y usted tiene todo el criterio… Creo que hay una serie de recursos del abogado.

Juez: No, no, ahora no queda nada más que el juicio oral. En el auto mío ya dije que a mí me obligaba la Audiencia a dictar ese auto, yo no podía… (…) Deberían intentar hablar con la Fiscalía para ver cómo pueden regularizar esta situación, porque el delito fiscal es uno de los delitos donde se puede llegar a un acuerdo, pagándolo en veces o lo que sea. Es un tema que está más en manos de la acusación popular, de la Abogacía del Estado. Yo poco puedo hacer ahí, habiéndome dicho la Audiencia: “Oiga, no, tiene que seguir por dos ejercicios”. Me parece que eran 12 millones de euros… Estamos hablando de cantidades… Yo no lo veía y el auto mío está fundamentado.

Villarejo: Su abogado tiene una excepcional opinión de usted. Es muy puntilloso, pero es muy correcto. Y, bueno, que sepa que hay ese interés, sobre todo porque en un mundo como el que tenemos, todo el mundo va a lo suyo y los españoles somos tan quijotes que para hacerle un favor a un país de al lado, aunque vaya en contra de nuestros intereses…

Juez: Lo único, decirle que en mis manos ya no está. Lo único es hablar con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado.

Villarejo: Pues hablaremos…