Villarejo asegura que Rajoy avaló ante él la 'Operación Kitchen' y que se vieron "tres o cuatro" veces más

No solo se vieron en la sede nacional del PP sino que el propio Rajoy avaló ante él la conocida como ‘Operación Kitchen’. El testimonio ante el Congreso del comisario retirado José Manuel Villarejo devuelve al primer plano al expresidente del Gobierno, por su presunta responsabilidad en el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas, antiguo tesorero del Partido Popular.

Villarejo ha confirmado, durante su comparecencia en el Congreso como parte de la Comisión por la ‘Kitchen’, que mantuvo un encuentro con Mariano Rajoy en la sede del PP nacional en marzo de 2014. Además, se vieron “tres o cuatro” veces más e intercambiaron algunos sms donde el por entonces presidente le preguntaba detalles de la operación, de acuerdo con el testimonio del policía.

Con su relato, Villarejo se alinea con la Fiscalía, que insiste en una “posible responsabilidad” de Rajoy en el caso, como señalaba en el recurso formulado en septiembre contra la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada de ‘Tándem’.

La reunión en marzo de 2014 en la sede de Génova 13 tuvo como fin confirmar que era Rajoy y no otra persona quien gestionaba la operación contra Bárcenas, siempre según el relato de Villarejo. “Creo recordar que, en la medida en que yo no tenía la garantía de que quien me estaba dando las órdenes por parte del señor Rajoy era él quien estaba detrás, yo quería saber que era él quien estaba detrás y no era una invención de los enlaces que me mandaban información”.

Las conversaciones no quedaron ahí. Ya no en persona, pero sí por teléfono, ha precisado con continuas aseveraciones de “así es” a Felipe Sicilia, portavoz del PSOE, que le ha preguntado por los contactos vía sms. “Fundamentalmente me hacía preguntas concretas: ¿Hay algo nuevo? ‘No’. ¿Se ha visto esta persona con Pedro J.? ‘Sí’. Ese tipo de cosas”.