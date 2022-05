España, el país fuera de África con más positivos de viruela del mono: el mapa de todos los casos conocidos

Getty Images via Getty Images

En las últimas horas, Sanidad ha detectado un total de 30 positivos de viruela no humana . Todos ellos en Madrid, donde otros 15 casos aún están en estudio.

Pero no es la única región con casos. Canarias se convirtió en la segunda comunidad autónoma en detectar un caso sospechoso, en concreto en Gran Canaria.

Sanidad espera más casos

Sanidad asume que los casos de viruela subirán tras confirmar una treintena. A pesar de que fuentes sanitarias han asegurado que los casos confirmados y sospechosos son leves, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha apelado a “minimizar los comportamientos de riesgo asociados” a este virus, que no descarta que se transmita a más grupos poblacionales.

No obstante, el Ministerio de Sanidad mantiene que están confirmados definitivamente en España 7 casos de “monkeypox” y el resto -hasta 23- son positivos de viruela no humana a falta de sencuenciar en el Instituto Carlos III si son del mono.

La polémica de la sauna

Por su parte, desde asociaciones de la comunidad LGTB han pedido que no se vincule al colectivo gay como grupo de riesgo ante la viruela del mono. Ante estas afirmaciones, este colectivo quiere señalar que “la transmisión se da en el contexto de un vínculo estrecho con la persona infectada, no necesariamente por vía sexual y, por supuesto, no es exclusiva de la población LGTBI+”.