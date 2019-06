Vist per a condemna

Aquest article també està disponible en castellà.

Ara que s’ha acabat la vista oral del procés a l’independentisme, el que posa més els pèls de punxa és que, tot just pronunciat per part del president el «vist per a sentència», un jutge del tribunal, Luciano Varela, va confessar a alguns lletrats (i potser a algunes lletrades) que les brillants defenses que havien fet de preses i presos posaven molt difícil al tribunal dictar sentència. Un cop més el fora de pla.

La pregunta pertinent i immediata és: ¿des quan fer una cosa bé pot dificultar res? Afirmar-ho sembla un gran contrasentit.

La seqüència lògica i sense el.lipsis (¡que important que és el fora de pla també en la llengua!) del que va dir Varela seria aquesta: «El tribunal té molt difícil dictar sentència (contra vosaltres / contra les vostres defensades i defensats) perquè ho heu fet molt bé».

És a dir, es va declarar jutge i part.

Anem a pams. Vist des de fora sembla que qui ho va posar molt difícil al tribunal van ser les acusacions. Unes acusacions que, per exemple, no sabien respondre ni d’on ni de quan eren els vídeos que esgrimien com a argument i prova. Ignorància propiciada per la reluctància de Manuel Marchena a fer les coses tal com cal i negar-se reiteradament a acarar cada testimoni amb el vídeo corresponent. Era fàcil, ¿oi? Si ho hagués fet així: ¿quants testimonis no haurien retirat les acusacions? Segurament el judici hauria estat molt més àgil i ajustat als fets, a més de més curt.

Acusacions agermanades per la confusió amb el mateix Tribunal Suprem, atès que en la prevaricació comesa pel TS contra Oriol Junqueras en negar-li el dret a recollir l’acta d’eurodiputat a la seu de la JEC a Madrid, confon Estrasburg amb Brussel.les; si no fos dramàtic seria còmic que sigui el TS qui impedeixi Junqueras acatar la Constitució.