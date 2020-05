"¡A la mierda!": El enfado de Emma García en 'Viva La Vida' que deja a Alba Carrillo llorando

Algo que ha molestado mucho a la modelo y colaboradora del programa, que ha estallado contra Arrabal. “No voy a permitir que entre en ese tema porque es un tema de mi hijo y no me da la gana”.

Ahí ha vuelto a encenderse la mecha, pese a que García ha instado a sus colaboradores a que explicaran de lo que hablaban para que se enterasen los espectadores.

Pero no hubo manera. Cuando Arrabal aseguró que regalaba las imágenes al programa, Carrillo reaccionó diciéndole que ella le regalaba “el abogado” y le comenzó a llamar “papanatas”.

″¡Meter a menores en cosas que no, que hables de tu hijo! ¡No, no, no, no, habla de tu hijo, que tiene la misma edad que el mío!”, vociferó la modelo mientras la presentadora trataba de calmarla.