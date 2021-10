¿Se reactiva? ¿Por qué hay tantos seísmos? ¿Caerá el delta lávico?: las preguntas que aún deja el volcán

JORGE GUERRERO via Getty Images

El final aún no se contempla. Cumbre Vieja no deja de rugir ni de expulsar material desde hace 22 días e incluso ha incrementado su violencia. “Algo normal”, explica David Calvo, portavoz del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN).

El responsable de INVOLCÁN explica a El HuffPost que la constante actividad sismológica, con decenas de temblores cada jornada, ofrece bastante información sobre el devenir de la erupción y que habría que preocuparse, no tanto por la cantidad, sino por su profundidad, “especialmente si se producen a menos de 10 kilómetros”.

Tras una fase de relativa estabilización, ¿se está reactivando el volcán?

No es que se esté reactivando, seguimos en la etapa de madurez y en ese punto a veces hay más explosividad y a veces menos. El gran cambio fue en los primeros días, cuando hubo una interacción mayor con un acuífero, ahora no hay esa interacción.

¿Es normal esta variación?

¿La mayor sismicidad desde hace días da alguna pista? ¿Y que la mayor parte de los temblores tengan una profundidad de alrededor de 10 kilómetros?

No hay ninguna señal de un nuevo foco eruptivo. Los terremotos indican la circulación de magma y que la isla, por así decirlo, intenta responder al caos absoluto con la salida de magma. No hemos visto anomalías que hagan pensar que los terremotos puedan significar otra cosa ni deformaciones fuertes recientes.

Tras el confinamiento de cerca de 2.500 vecinos cercanos al polígono de Los Llanos de Aridane, ¿qué puntos están ahora en riesgo de confinamiento o evacuación?

Por donde baja la colada, el barrio de La Laguna queda más amenazado. Ahora mismo se da una situación extraña allí: una acera está evacuada y otra no. Hoy, a esta hora, es la siguiente zona bajo mayor amenaza. Eso sí, si las coladas se expanden más lateralmente habría que plantearse nuevos confinamientos. Eso lo marcará la evolución del volcán y la lava y el criterio del PEVOLCA.

Desde hace días se plantea el peligro de un derrumbe del delta lávico. ¿Qué posibilidad hay en estos momentos y qué supondría?

Es una posibilidad muy real. Este delta o fajana se construye sobre materiales muy inestables, con un fondo sedimentario, pero esto no quiere decir que todo el delta se vaya a hundir y colapsar. Podría desprenderse parte del frontal. Por poner un ejemplo más familiar, como cuando vemos que se desprende un glaciar. La presión empuja y una parte del frontal cae. Entonces vemos la formación de una ola cerca importante, pero enseguida pierde altura y pasa de ola a una onda suave.

¿Podría formarse un segundo delta lávico en la playa del Perdido, más al norte, por la nueva colada?

Sí, es un escenario real. Esa colada no tiene la misma intensidad que la que arrasó Todoque, pero si sigue recibiendo alimentación podría llegar al mar. Se encuentra a pocos metros porque avanzó rápido de noche, pero ahora va muy lenta, señal de que no llega mucho material. Veremos si coge brío y acelera, pero no parece que sea inminente.