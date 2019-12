Volver a empezar…

SteveAllenPhoto via Getty Images

SteveAllenPhoto via Getty Images Bandera de la República Árabe Saharaui Democrática.

De vez en cuando Rabat acompaña su diplomacia con amagos de repetir los hechos consumados, y una versión magrebí del palo y la zanahoria. El antecedente más espectacular, y que conviene tener siempre a la vista, fue la marcha verde organizada en noviembre de 1975 por S.M. Hassan II para quedarse con el Sáhara español puenteando las resoluciones de la ONU y el proceso de descolonización que había iniciado España. Francisco Franco estaba en plena agonía en una habitación del Hospital La Paz, de Madrid, su sucesor a título de Rey, Juan Carlos de Borbón, barloventeaba lo que podía con las fuerzas del régimen que declinaba. Fue entonces cuando, como reconoció en una entrevista-libro con un periodista francés, llevó adelante el ‘horrible chantaje’. El monarca alauita necesitaba, por motivos de seguridad interior señalar un enemigo exterior que uniera al pueblo en una causa nacionalista. Es una receta que no suele fallar, y no falló. Lanzó pues el órdago a lo grande apostando en realidad su futuro a esa carta: el envío de cientos de miles de súbditos a cruzar la frontera, sin disparar un tiro, que de eso ya se encargaban otros en otros lugares del mismo frente. Además, Madrid estaba en horas más bajas de lo habitual en las capitales europeas y americanas tras las últimas condenas a muerte firmadas por el dictador. Washington en realidad apoyó discretamente a Hassan II. España abandonó su colonia en 160 días apresurados, arriando la última bandera el 26 de febrero de 1976.

Esta sintomatología tiene que ver asimismo con algunos hechos que tienen el epicentro en Rabat. La repentina avalancha de pateras desde la costa marroquí, después de un tiempo de contención y de aumento de la vigilancia de la marina real, es una tradición enraizada en el vecino. Este sube y baja suele tener su intencionalidad. Lo singular en esta ocasión es que la oleada de barquillas repletas de inmigrantes, con los inevitables muertos cuando la mar está revuelta y no ‘apaterada’, coincide con las maniobras del Gobierno del rey Mohamed VI – Gobierno y Rey vienen a ser lo mismo– para extender sus aguas territoriales hasta sobrepasar la zona económica exclusiva de España en las Canarias.

En Madrid unos y otros, Gobierno, los duros y los posibilistas, y la oposición clandestina, desde la cristiano democracia a socialistas y comunistas, tenían pánico a una guerra en aquél desierto. Los demócratas en realidad tenían terror a que surgiera un nuevo general africanista que pudiera ocupar el Pardo.

Sería irresponsable que hoy las fuerzas constitucionales y todos los constitucionalistas no tomaran debida nota de la acogida que están teniendo en Europa las decisiones de la maquinaria judicial española, y por ello mismo, como primera derivada, del derecho emanado de la Constitución de 1978. Da lo mismo, que lo mismo da, el pronunciamiento de los jueces belgas o de los alemanes de la región de Schleswig Holstein, principio de todo este follón jurídico europeo. Si estos tribunales hubieran aplicado la euro-orden como estaba concebida para la extradición de Carles Puigdemont y de los otros fugados que pretendieron dar algo muy parecido a un ‘golpe de estado’, un mecanismo automático basado en la igualdad y en la mutua confianza de estados igualmente democráticos, los acontecimientos posteriores habrían sido distintos. Muchos, sencillamente, no habrían tenido lugar.

La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que acepta la versión de Oriol Junqueras y por extensión de Puigdemont y de los otros secesionistas que salieron elegidos eurodiputados en mayo pasado de que una vez electos gozaban de inmunidad parlamentaria, ha sido sin duda un triunfo jurídico por parte de los abogados de los separatistas, pero no significa otra cosa que un trámite. No se les absuelve ni sobresee, ni se entra en el fondo de la cuestión, ni se anula la sentencia firme del Supremo; simplemente dice que debieron estar aforados, y ahora empieza otro debate jurídico y político que puede incluir un ‘suplicatorio’, que debe ser aceptado o no por el Parlamento Europeo.

Éste será otro desafío para España, del que hay que erradicar esa visceralidad y esa confrontación narcisista que inexorablemente acaba en chapuza: Los partidos netamente constitucionales, no los que en realidad tienen como objetivo final el estallido del sistema, han de empezar a convencer a sus socios europeos para buscar una mayoría suficiente. Casado y Arrimadas deben actuar con sentido de Estado y dejar atrás los arrebatos y los odios sarracenos.

No es solo España quien juega esta partida: casi todas las naciones europeas pueden verse más temprano que tarde con el mismo problema. Los estados europeos se construyeron sobre cientos de pequeños micro estados, reinos, ducados, condados, ciudades libres….A su vez esos estados trataron de no repetir los mismos errores y empezaron a edificar por fases la actual Unión Europea. Un contagio catalán puede ser un mortal VIH para todo el organismo.