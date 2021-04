Volver al pueblo… con 5G

Wifredo García La eurodiputada Susana Solía en La Cuenca (Soria).

Estos días festivos en los que no podemos movernos mucho, ni salir de la ciudad me acuerdo especialmente de los pueblos. Y no deja de venirme a la cabeza la visita que hice en diciembre a La Cuenca, en Soria. La Cuenca, y en seguida sabrán por qué, es un gran sitio para celebrar que la Unión Europea, tras una larga y difícil negociación en la que he tenido la oportunidad de participar como eurodiputada, haya establecido una nueva definición de zonas despobladas en el reglamento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). La demografía debe ser objeto de actuaciones específicas y prioritarias, dice ese nuevo reglamento, y no hay que darle muchas vueltas para pensar en Soria y las dos Castillas, en Teruel y Aragón, en zonas de Asturias, de Galicia, de Extremadura, de Andalucía… Mi prioridad, tomando el relevo de otros eurodiputados españoles, ha sido incluir este nuevo criterio, la demografía, para que el FEDER beneficie a los territorios, a nivel provincial y comarcal, que hayan perdido un 1% de la población entre los años 2007 y 2017 o tengan menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Y se abre la posibilidad de apoyo de otros instrumentos (Fondo Social Europeo, Fondo de Transición Justa, Fondo de Desarrollo Rural…). Así que fui a La Cuenca, que tiene 12 habitantes y está a 20 kilómetros de Soria capital, a contar estas medidas para combatir la despoblación que hemos discutido y negociado durante meses y años en el Parlamento europeo. Fui allí, a asomarme a uno de los balcones de la España despoblada, a hablar con Ana Bosch, que dejó su cargo directivo en una entidad financiera de Valencia para lanzarse a la aventura de gestionar un pequeño hotel rural.

Wifredo García La eurodiputada Susana Solís en el hotel rural de La Cuenca (Soria).

Pasé una noche en su hotel. Le hablé a Ana de lo logrado en Bruselas. Le dije que en el Parlamento Europeo acabamos aprobar un presupuesto por el que España recibirá, en los próximos siete años, más de 25.000 millones de euros, de los que más de 2.000 millones se destinarán a luchar contra la despoblación.

Ella me contó sus sueños —sacar adelante el hotel rural y emprender otros proyectos relacionados con productos naturales— y sus problemas: qué hacer para garantizar los servicios básicos que exige su pequeño negocio, dónde pedir la financiación prometida por Bruselas, pero también cómo llevar a su hija de tres años al colegio a Soria y cuánto tiempo tendrá que pasar todavía para que terminen la autovía Soria-Valladolid. “Ayudas para abrir empresas, estímulos para nuevas actividades, transporte para que los niños de pueblos como este puedan ir a la escuela en la capital…”.

Wifredo García La eurodiputada Susana Solís charla con el periodista colombiano Juan Carlos Iragorri.

El periodista colombiano Juan Carlos Iragorri, que tiene casa en La Cuenca desde hace 20 años y dirige desde allí el podcast en español de The Washington Post, me habló de su deseo de que Soria entre de lleno en el siglo XXI. “Ojalá lleguen las ayudas de la UE para que haya un internet digno, que no existe ahora, y para que terminen la autovía, cuyo incumplimiento de tantos años ya da risa”, afirmó.

