Votar para frenar el populismo neoconservador en Europa

La historia más reciente ha demostrado que todos los procesos y avances de la humanidad no son inmanentes y, por el contrario, son reversibles si no se defienden con determinación día a día. De nada sirve luego lamentarse de lo que se pudo hacer y no se hizo. Es necesario confesar que en estas elecciones europeas nos jugamos mucho más que saber el próximo reparto político que regirá el Parlamento Europeo y el equilibrio en el resto de sus instituciones derivado de ello. Nos estamos jugando, no sólo el futuro del proceso de integración sino también –es importante subrayarlo– la pieza central que determinará el futuro inmediato de los sistemas democráticos en nuestro continente. Y justamente en la región del mundo cuna del pensamiento liberal democrático, en donde los valores del pluralismo y la defensa de los derechos pensábamos estaban más asentados.

Las fuerzas del populismo neoconservador, racista y excluyente avanzan inexorables hacia el corazón de Europa. Después de ganar gran parte del centro del continente que dejó el comunismo para abrazar otros autoritarismos, conquistada Italia con la llegada de la Liga de Salvini, acechada Alemania con el auge del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania y a pesar de haber sido frenada en España y Portugal, con sendas victorias socialistas, el “nido de la serpiente” del autoritarismo intransigente y xenófobo puede colocarse como fuerza política determinante en el Parlamento Europeo. Para consolarnos sirve aquella frase mítica de Bogart en la inmortal Casablanca: siempre nos quedará París… a pesar de que los “chalecos amarillos” le han bajado los humos europeístas a Macron.

Olvidamos con demasiada facilidad como históricamente los movimientos fascistas se valen de los valores democráticos y de las elecciones libres para, finalmente, acabar con ellos. Y lo peor es que el escenario puede ser propicio para estas fuerzas antieuropeístas porque después de muchos años empujando la “nave” de la integración europea a través de tantas “tormentas” económicas, sociales y políticas con la permanente debilidad institucional y la dominante falta de voluntad política, lo que le pide el cuerpo probablemente a una parte significativa de los europeos es no votar en las actuales elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cómo se puede explicar a nuestros electores, especialmente a los más jóvenes, la utilidad de un proceso de integración en donde, como ocurre en España con un 53%, las nuevas generaciones se encuentran abocadas al ostracismo laboral o al destierro?