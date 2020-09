El enfado de vox por la expresión que les han retirado en el Congreso: "Se ha faltado al decoro"

“Gobierno criminal”. Así ha calificado el diputado de Vox Ignacio Garriga al Ejecutivo este miércoles en el Pleno del Congreso, algo que no ha aceptado el vicepresidente primero de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.

“En base al artículo 103.1 le conmino a que retire el concepto ’Gobierno criminal. Le pido que lo retire, por favor”, exhortó.

Mientras de fondo se escuchaba un “Gobierno criminal es lo mismo que monarquía corrupta”, el parlamentario de Vox contestó: “Simplemente me he limitado a describir los hechos de una gestión negligente que ha ocasionado la muerte de más de 50.000 compatriotas”.

“Se retirará del diario de sesiones”, concluyó el vicepresidente primero del Congreso.

Iván Espinosa de los Monteros, de la formación de Abascal, protestó por la decisión de la Cámara y exigió que se explicara “según qué criterio esta Presidencia permite que esta mañana ERC hable de una monarquía corrupta y Podemos de que Vox está fuera de la ley y eso no concite la necesidad de borrar eso del diario de sesiones y la expresión ‘Gobierno criminal’ sí”.

“A ver, señoría. Sabe usted perfectamente que según el artículo 32.2 del reglamento la Presidencia interpreta el mismo. Mi interpretación, desde esta Presidencia, es que según el artículo 103.1 se ha faltado al decoro institucional. Le he pedido que lo retire y, al no retirarlo, está quitado del diario de sesiones. No hay nada más que decir”.