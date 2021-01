Vox invita a Ayuso a incumplir las restricciones para discutir los presupuestos

AFP7 via Getty Images

AFP7 via Getty Images Rocio Monasterio, de Vox Madrid, el pasado 6 de diciembre en la madrileña Plaza de la Villa.

Vox invita a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso ,y a su socio Ignacio Aguado a incumplir las restricciones frente al coronavirus para discutir los presupuestos. La extrema derecha quiere verse con PP y Cs en un bar, pasadas las 21.00, justo cuando la hostelería debe cerrar para cumplir con las normas en materia de salud pública que ha decretado la propia Díaz Ayuso.

“Queremos citar a la señora Díaz Ayuso y al señor Aguado para la próxima reunión en un local de hostelería en Madrid abierto a las nueve de la noche”, ha aseverado la líder de Vox en Madrid y portavoz parlamentaria, Rocío Monasterio, tras asistir a la Junta de portavoces de la Cámara autonómica.

El partido ultra ha dejado claro este martes que no apoya las medidas que afectan a bares y restaurantes para frenar los contagios de covid-19. La portavoz en la Asamblea no ha dejado escapar la oportunidad de introducir en la agenda esa postura en el marco de papel protagonista de los suyos durante la negociación de los presupuestos para 2021. No obstante, la extrema derecha es el socio prioritario del Gobierno autonómico para dar luz verde a los números de la Comunidad.

Este lunes, Ayuso y Aguado anunciaron el acuerdo de presupuestos del Gobierno de coalición de populares y naranjas. La propia Monasterio ha reconocido que ese mismo día ya hubo un primer contacto con el Gobierno regional sobre las cuentas que incluyó a la presidenta, al vicepresidente y al consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty.