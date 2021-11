Otro batacazo judicial de Vox: desestiman su querella por el "acto" de Sevilla en marzo

Ante ello, el juzgado recabó informes de la Policía Nacional y de la Delegación del Gobierno central en Andalucía; así como de la Fiscalía, que reclamó no admitir la querella y archivar las actuaciones; bajo la premisa de que los responsables políticos denunciados comunicaron a la Policía Nacional y Local la rueda de prensa prevista por Vox, “ante la previsión de que durante su desarrollo se ocupara la vía publica, sin que dicha comunicación fuera acompañada de instrucciones al dispositivo policial”.

De hecho, meses atrás, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla había decidido instruir expediente sancionador contra el promotor de la “concentración” de Vox aquel 17 de marzo en la Plaza Nueva de la ciudad andaluza porque no se comunicó como tal, sino como una rueda de prensa de su líder. La realidad, denunció el organismo, es que el acto “devino en una acumulación de más de 100 personas, lo que sin duda supone una concentración de la prevista la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión”.

Vox hizo “caso omiso” de la seguridad, según la Fiscalía

Según la Fiscalía, pese a que la Policía Nacional recomendó a Vox no celebrar dicha rueda de prensa en la vía pública “por motivos estrictos de seguridad, haciendo caso omiso el jefe de protocolo de Vox en el Parlamento de Andalucía, quien manifestó a la fuerza policial que la rueda de prensa se celebraría, razón por la que se estableció un dispositivo policial de control de accesos a la Plaza Nueva a fin de evitar incidentes, sin que en ningún caso se haya acreditado que se restringieran derechos fundamentales”.

A tal efecto, el juzgado recuerda que los hechos acontecieron “en un contexto de vigencia del estado de alarma, con restricciones de derechos fundamentales, acordado por el gobierno de la nación debido a la pandemia”.

Pero en un auto emitido el pasado 29 de julio y recogido por Europa Pres, el Juzgado de Instrucción número 11 zanja que “no puede decirse que se vulnerara el derecho de reunión de persona alguna, por cuanto no se convoco por la parte querellante una concentración, reunión o manifestación al que pudiera acudirse libremente, pues no se interesó su practica con las formalidades que exige la normativa administrativa y su comunicación con al menos diez días antes, ni se indicó la urgencia, sino que lo que se solicitó fue permiso para una rueda de prensa con posible ocupación de la vía, siendo por tanto el convocante conocedor de que podría existir algún incidente o alteración del orden, por lo que no se vulneró derecho alguno ni se vulneró la Ley Orgánica 9/1983, no constando que por la Delegación o Subdelegación del Gobierno se dieran instrucciones en relación al dispositivo puesto en marcha por la Unidad de Intervención Policial”.