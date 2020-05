La ultraderecha quema el asfalto

Ortega Smith, aún convaleciente de las complicaciones que le ha provocado el coronavirus, tiene clara la receta para salir de esta: detectar en la sangre los estragos de la Covid19. “A mi me salió el doble de anticuerpos. Lo he pasado más o menos bien, pero el maldito bicho a quien no haga deporte se lo lleva por delante”, dice el secretario general de Vox, quien ha mostrado las marcas del virus en su cuerpo -moratones en la tripa- a Rocío Monasterio, que no le inquieta no guardar la distancia de seguridad. “Me han hecho dos PCR y yo ya no puedo contagiar”.

Mientras los dirigentes de la ultraderecha esperaban, llegaban manifestantes como Paula Vega, economista de 28 años y residente en céntrico barrio de Chamberí. Mientras colocaba una bandera de España en el techo de su Mitsubishi negro se lamentaba de que “este Gobierno haya mentido”. “Somos autónomos. Nos han dejado en la cuneta. Este país es una vergüenza. No nos tenemos que quedar aquí confinados aunque salve vidas, que eso es lo que nos han contado. Tenemos que volver a remontar la economía”.