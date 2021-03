Vox rechaza las declaraciones machistas de su edil de Baza

Vox ha desautorizado unas declaraciones machistas realizadas por un concejal de su formación en el Ayuntamiento de Baza (Granada) durante su intervención, en un pleno municipal, sobre el Día Internacional de la Mujer. La formación ha abierto un proceso interno para determinar si sus palabras contravienen los estatutos.

El concejal Rafael Azor se despachó con frases como que “a todas las mujeres les gusta que las piropeen a no ser que amarguen”, que hay actividades como el toreo o deportes como el fútbol que no tienen “el mismo atractivo si los hace un hombre como si los hace una mujer” porque “evidentemente” ellos tienen “mucho más rendimiento” que ellas, o que “al frente de ese 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres”.

“Simplemente no lo apoyo porque, entre otras cosas, no representa a la mujer real. Así de claro. Creo que al frente de ese 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres”, declaró el concejal al inicio de su intervención.