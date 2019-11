Vox también impide la declaración contra la violencia de género de la Asamblea de Madrid

El portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha lamentado “profundamente” que no salga adelante la declaración institucional, dado que ante la violencia machista, ha agregado, la Asamblea debería “tomar posición y compromiso”.



“Yo he visto el texto que se presenta y no acabo de encontrar, sinceramente, en qué punto podrían estar en disconformidad (...) lo siento muchísimo y además no lo entiendo”, ha recalcado.



El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha criticado que la declaración no haya salido adelante “por intereses ideológicos”, aunque ha apostillado que el PP “no es sospechoso” de no apoyar la lucha contra la violencia machista, donde, ha asegurado, los populares han sido “pioneros en muchos aspectos”.



Por parte de Ciudadanos, su portavoz, César Zafra, ha dicho que “es una verdadera pena” que grupos como Vox “sigan sin entenderla necesidad” de proporcionar “una respuesta clara” al problema de la violencia machista, y les ha pedido que “dejen de hacer electoralismo”.