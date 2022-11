Vox vuelve a usar el término "filoetarra" en el Congreso, pero esta vez no es amonestado

Europa Press News via Getty Images

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este miércoles a la presidencia del Congreso insistiendo en calificar de “filoetarras” a los socios del Gobierno y ha comparado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con Nerón o Calígula por su “vanidad” y “falta de modestia”. En un ‘cara a cara’ con el presidente en el Pleno del Congreso, Abascal no ha pasado por alto la polémica de este martes en el hemiciclo por la que se retiró la palabra a su compañera Patricia Rueda por negarse a retirar el término “filoetarra’ dedicado a los socios del Gobierno de coalición.

”¿Qué más cosas puede hacer para ceder ante extremistas, separatistas y filoterroristas? ―ha desafiado el líder de Vox―. ¿Cómo se llama a los socios de los filoterroristas en esta Cámara?”.



Ante estos reproches, Sánchez ha acusado a Abascal de llenar de “bulos” sus intervenciones y limitarse a dedicar “insultos machistas” a las mujeres, “insidias” a sus adversarios políticos y “envenenar” la convivencia.



“Menos lobos caperucita, usted no puede dar ninguna lección de patriotismo porque su patriotismo siempre ha tenido un precio, el sueldo del Partido Popular o de un chiringuito del Partido Popular”, ha censurado.



En opinión del jefe del Ejecutivo, Abascal maneja su dialéctica en base a tres ejes: insultos machistas a las mujeres, insidias a los adversarios políticos y declaraciones para envenenar la convivencia.



“No hacen nada más”, ha recalcado, tras lo que ha recordado que ni siquiera presentaron una sola enmienda a los presupuestos generales del Estado. ”¿Esa es la España que madruga?”, ha preguntado.



Ha desmentido el “bulo” de que haya dejado a Navarra “desguarnecida” de la Guardia Civil al acordar el traspaso de las competencias de tráfico a la Comunidad Foral.



Ha asegurado que ahora hay 94 guardias civiles más que cuando gobernaba el PP y ha recalcado que con el traspaso se ha dado cumplimiento al Estatuto de autonomía y la Constitución fruto de un acuerdo del año 2000 entre los entonces presidente del Gobierno José María Aznar y presidente navarro Miguel Sanz.

Entonces, ha recordado, Abascal estaba en la dirección del PP “y no dijo nada, se cayó”.



Previamente, el líder de Vox le ha dicho a Sánchez que no pasará a la historia por “desenterrar muertos e impedir su descanso”, en alusión a la frase de Sánchez sobre que pasaría a la historia por haber sacado al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos.



Una afirmación cargada de “vanidad y falta de modestia” que solo podrían haberla pronunciado de forma semejante Nerón o Calígula, según Abascal, para quien Sánchez pasará realmente a la historia “por haber cedido a todas las pretensiones de comunistas, separatistas, malversadores, sediciosos y, por tanto, de golpistas”.



“Usted pasará a la historia por haber destruido todo lo que funcionaba en España, será recordado como el presidente que asaltó el Congreso e intentó amordazar a la oposición”, ha denunciado.



También, ha añadido, por ley climática, por su “voracidad” fiscal, por haber suspendido los derechos y libertades de los españoles en la pandemia y por haber rebajado los delitos de malversación para “contentar a corruptos” y de sedición para “obtener el voto a unos presupuestos por parte de los golpistas”.