¡Vuelve, Buenaventura!

La enfermedad nos ha acostumbrado a situaciones que resultan, cuando menos, estrambóticas. Desde la proliferación de mascarillas, que convierte cualquier acera en una convención de cuatreros (ya en el Viejo Oeste, los altos vaqueros sobre sus caballos despavoridos, se tapaban la boca contra el virus del polvo), al sendero de losas amarillas que es hoy el mercado, aunque al final no esté el poderoso Mago de Oz, sino Santiago, el pollero, con su babel de pintadas, pichones, pavos, pollos y codornices.

Mejor encontrarme a este último, en cualquier lugar y ocasión.

Un contertulio del Café Gijón declaraba, dirigiéndose a la mesa que ocupaban, entre otros, Camilo José Cela y José García Nieto: “aquí, todos vivimos de la pluma; ustedes escriben y yo tengo dos pollerías”.

De todas las manifestaciones de esta manera de vivir, que me niego a llamar “normalidad”, la que más me duele es la de las colas, que ni siquiera es “nueva”. Ya vivimos las colas de la miseria y del pan correoso ante las que se paseaban mujeres oscuras susurrando con la cabeza gacha; “lo tengo rubio, piedras de mechero, ballenitas, ballenitas…”, mientras disimulaban el capacho de su delito.

Evito las colas siempre que me es posible, dolido porque una y otra vez me pregunten quién es la última. Pero no pude evitar detenerme, no hace mucho, en la que se había organizado a la puerta de una sucursal bancaria y en la que conté a treinta y un pacientes ciudadanos aguantando el calor de la acera al sol, que este año tampoco se ha preocupado por parecer amable. Me acerqué al último de los esperantes, un anciano de los que ni en plena canícula se quitan la chaqueta, que las corrientes son muy traicioneras, dispuesto a entablar conversación.

-¿Cuánto dan, caballero?

-¿Cuánto dan de qué?

-De dinero. Ya me dirá usted para qué va a hacerse una cola ante un banco si no es porque lo regalan.

-¿Está usted loco, o qué?

Tras explicarle que, sobre el particular, hay opiniones encontradas (unos dicen que medio, otros que de atar) conseguí calmarle hasta que me confesó que la interminable espera se debía a la reducción de horario, personal y sucursales que las entidades bancarias practican desde hace ya unos años.

-Ahora solo abren la caja dos horas al día, y han dejado a una sola cajera. Me dicen que utilice el cajero automático o que consulte los movimientos en Internet ¡En Internet! ¡Si ni siquiera me aclaro con el móvil este que me han dado mis hijos para tenerme encontrado!

De repente, esa cola me afectó aún más que las del hambre, porque sentí en ellas el enconado dolor de la injusticia.