Julia Otero vuelve a la radio tras medio año de tratamiento contra el cáncer

Europa Press Entertainment via Europa Press via Getty Images Julia Otero en los premios Ondas en 2018.

Que me dicen por el pinganillo que este lunes @julia_otero se pone al frente de @Juliaenlaonda Estoy que se me ríen los huesos. ¿Quién se apunta? pic.twitter.com/Or567lfRXY

Desde que anunció que padecía cáncer de colon el pasado mes de febrero, Otero ha ido manteniendo al día a sus seguidores de sus avances con el tratamiento de la enfermedad. Además, no ha dejado del todo la radio. Apareció por sorpresa en el programa de radio en Onda Cero el pasado mes de junio y también lo hizo el día de su cumpleaños, el 6 de mayo.

“He tenido la suerte de estar rodeada de millones de palabras de personas que no conozco pero me han hablado como si fuera una de los suyos. Me he sentido arropada y querida y os daría las gracias todos los días de mi vida y me seguiría faltando tiempo”, dijo en su última intervención en la radio, en la que aprovechó para hacer una confesión personal.

“Estoy aprendiendo a no tener miedo a mostrar los sentimientos y me importa un pimiento mostrar vulnerabilidad”, declaró entonces.