Wild, wild Vox

ASSOCIATED PRESS Santiago Abascal, tras conocerse los resultados de las elecciones.

Los resultados electorales de la noche del 28 de abril dejan un escenario algo lúgubre, aunque menor de lo esperado. La formación de extrema derecha Vox ha irrumpido en el congreso de los diputados con 24 escaños.

No hace tanto tiempo todo era más directo en la política española. Cada partido representaba a un grupo social y se dirigía a él durante la campaña electoral. De este modo le hablaba de cómo su gestión iba a afectarle en materia de impuestos, trabajo, sanidad, etc. Hoy día las clases sociales siguen igual de presentes, pero ya no hay conciencia de que existan. Los medios de comunicación han demonizado a la clase trabajadora, centrando su discurso en los pobres y los inmigrantes, en vez de poner el foco en los poderosos que han llevado a este país a la catástrofe económica.

La sociedad de clases ha pasado a ser una sociedad de masas, donde la clase trabajadora se ha convertido en una subclase a la que nadie quiere pertenecer. Nos han inculcado que formamos parte de la gran masa de la clase media, que consumimos Netflix, calzamos Vans y que no hay grandes diferencias sea cual sea nuestra situación económico-laboral. En cambio, la sociedad es desigual, maleable y está segmentada.