Willy Bárcenas da que hablar con este tuit: habla de Griñán y de su padre

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images

Willy Bárcenas, vocalista del grupo Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha criticado este jueves en redes sociales que Griñán todavía no haya ingresado en la cárcel tras ser condenado por el caso de los ERE .

Con un irónico tuit, el cantante incluso habla de su padre (pocas veces lo hace) para lanzar su dardo. ”¿Qué fue de Griñán? ¿En la cárcel, no? Mi padre me dice que por allí no le han visto”, ha escrito. Un comentario que ha recibido decenas de repuestas y más de mil RT en apenas unas horas.