Wyoming carga contra esta medida de Martínez-Almeida: "O es un ignorante o es imbécil"

El Gran Wyoming, presentador del programa El Intermedio de LaSexta, se ha pasado este domingo por otro espacio de la cadena de Atresmedia, Liarla Pardo, donde ha sido entrevistado por su presentadora, la periodista Cristina Pardo.

Una entrevista en la que se ha mostrado con su habitual contundencia y en la que ha sido muy duro con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, por una medida muy concreta: la retirada del Memorial que el Gobierno de Manuela Carmena comenzó a construir durante el pasado mandato en el Cementerio de La Almudena dedicado a los fusilados por el franquismo entre 1939 y 1944.

Según el Gobierno municipal de Martínez-Almeida, el monumento no cumplía las premisas del Comisionado de Memoria Histórica, que recomendó “honrar a todas las víctimas del periodo bélico para evitar nuevos agravios”.

Una medida que ha recordado Wyoming durante la entrevista, en la que se ha referido al regidor madrileño como “un imbécil”:

“Ellos tienen mucho interés en confundir las cosas. Es decir, ¿los dos bandos? No, no, a ver, el monumento que había en el Cementerio de La Almudena de Madrid era a personas fusiladas después de la guerra. Entonces, claro, cuando el señor Almeida dice que sólo había personas de un bando, tiene dos posibilidades, o es un ignorante o es imbécil. Porque claro, Franco no fusilaba a franquistas. ¿Cómo le explicas esto a un señor que tiene tanta responsabilidad en lo público? ¿Hay que llevarle a Barrio Sésamo?”.