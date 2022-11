Wyoming escucha hablar a Ayuso, no da crédito y le responde: ojo a la frase que utiliza

“Lo que pido a los convocantes es que no continúen con la huelga. Como estarán viendo, están empezando a incrementarse los casos de gripes, bronquiolitis, de otras muchas enfermedades que están relacionadas con el frío y con los espacios cerrados y ahora mismo lo que no podemos es saturar los hospitales”, dijo Ayuso.

“No querría yo tener que explicar evidencias. pero mucho me temo que si la sanidad madrileña está saturada no es por culpa de los médicos”, le dijo a la presidenta, dejándole claro en una frase que “las huelgas no se hacen cuando viene bien, se hacen cuando no hay otro remedio”.