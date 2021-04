Wyoming lanza esta 'dardo' a Díaz Ayuso: "Un poco arrogante, ¿no le parece?"

Aún se desconocía la amenaza contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando el presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, le ha lanzado un mensaje muy claro.

La candidata del PP en las elecciones autonómicas madrileñas del próximo 4 de mayo lograría la mayoría absoluta con los diputados de Vox, según la última encuesta de El País. Pero la campaña continúa marcada por la polarización: mientras la fuerzas de izquierda piden un cordón sanitario contra Vox, Ayuso sigue rechazando la idea: “Si tanto quieren que no salga Vox, que me voten a mí”, ha afirmado la presidenta.

El Gran Wyoming no ha dado crédito a este comentario y ha criticado “la estrategia de la presidenta de amenazar con algo peor”.

En el programa, además, se han recordado estas palabras que Ayuso pronunció hace un par de días: “A mí me llegan a mandar un abrelatas de una lata de mejillones y el responsable de seguridad de la Puerta del Sol no vuelve a trabajar. Si no son capaces de gestionar el escáner de tres instituciones, como para gestionar Barajas o como para gestionar un país”.

“Con declaraciones como estas estará ganando muchos voto, pero seguro que ninguno entre los trabajadores de seguridad de las instituciones públicas”, ha soltado el presentador. “Vaya tono, un poco arrogante, ¿no le parece?”, ha añadido.

“Aprenda de Teodoro García Egea y José Luis Martínez-Almeida. Ellos también hacen campaña, pero con mucho mejor talante”, ha afirmado antes de mostrar un vídeo de ambos políticos en un coche, con megáfono incluido, haciendo campaña por la presidenta de la Comunidad de Madrid.