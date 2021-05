Xabier Fortes entrevista a Macarena Olona y la conversación que se desata no se la cree ni él

El presentador del formato ha querido saber quién es el principal responsable de la situación, según Olona. “Esto que está ocurriendo ahora mismo en Ceuta para nosotros es claramente una invasión migratoria, no es un conflicto migratorio, no es una situación de crisis humanitaria. Es una invasión a nuestro territorio nacional y por lo tanto es una cuestión de defensa de nuestra soberanía nacional”, ha respondido la política siguiendo el discurso de su partido.

“La verdad es que estaba deseando que concluyeras la pregunta que me imaginaba que tenías en los labios y por eso no he sido tan clara en mi respuesta anterior. Es evidente que nosotros no estamos sosteniendo una acción armada. No buscamos a nuestros militares disparando contra la personas que están entrando irregularmente”, ha continuado Olona.

“Pero cuando tú dices que se ha cumplido la exigencia de Vox y que se ha producido una efectiva militarización de nuestra frontera sur, eso es incierto”, ha añadido ante el desconcierto del periodista

En este punto, Fortes ha negado haber afirmado tal cosa: “No he dicho eso, ¿eh? Yo no he dicho que se ha cumplido la normativa de Vox, es que yo no lo he dicho. Yo he dicho que se ha desplegado el Ejército”.

“El hecho de que se hayan desplegado cuatro militares a ayudas humanitarias”, ha arrancado la política mientras se escucha la exclamación de incredulidad del entrevistador. ”¿Cuatro militares?”, ha repetido sin poderse creer la palabras de la portavoz de Vox.

Mientras, Olona le ha ignorado y ha continuado con su discurso afirmando que enviar a “cuatro militares propiamente a ubicar a los inmigrantes ilegales a zonas seguras, no es militarizar nuestras fronteras. Se tendría que haber procedido a la inmediata devolución, en caliente, en frío y en templado. Porque eso es lo que hace un país que defiende sus fronteras”.

Ante esta afirmación el periodista, le ha recordado que la devolución se ha producido: “En caliente, en frío y en templado, como usted dice”. “La inmensa mayoría de los adultos han sido devueltos, solo quedan los que obligan los tratados internacionales que son los menores de edad, e incluso algunos menores también han sido devuelto. Por lo tanto, esa invasión ha sido rechazada”, ha aclarado Fortes los hechos de los ocurrido estos días en Ceuta.