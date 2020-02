Xabier Fortes no puede morderse la lengua tras la explicación de Olona (Vox) sobre el veto parental: "Ya que me pregunta"

“Yo sí quiero que mis hijos reciban, desde cualquier edad, educación sexual”. El presentador de Los Desayunos de TVE , Xabier Fortes , no ha podido morderse la lengua ante el argumento esgrimido por la secretaria del Grupo Vox en el Congreso, Macarena Olona , para defender el veto parental que promueve su formación: “ Vox aboga por la libertad y el cumplimiento del orden constitucional, con independencia de que tenga o no rédito electoral. Porque es la Constitución la que garantiza que los padres eduquen a sus hijos conforme a sus convicciones”, ha introducido el tema la dirigente ultraderechista.

“Los casos de adoctrinamiento están perfectamente constatados. En Navarra se ha implementado, por ejemplo, que niños de cero a seis años reciban clases de contenido sexual”, ha asegurado Olona, antes de preguntar al presentador si tenía hijos.

“Tengo tres...”, ha respondido Fortes, con semblante serio.

“Enhorabuena, yo acabo de tener uno”, ha concretado entonces Olona, antes de afirmar que “si usted quiere que a sus hijos de 16 años le hablen de sexo anal, lo respeto. Pero quiero que usted me respete a mí porque yo, a mi hijo, quiero que todo lo que sean actividades extracurriculares...”.

En ese momento Fortes, visiblemente inquieto, le ha cortado diciendo “pero yo le voy a hablar de sexo...”.

“Discúlpeme”, ha pedido entonces Olona, pidiendo al presentador de TVE que “no tergiverse”. “Yo no creo que esa actividad extracurricular sea una formación adecuada”, ha añadido la dirigente de Vox, quien ha opinado que “lo más importante, don Xabier, es saber si esa gente que imparte esa formación es adecuada, algo que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha reconocido que no controla”.

Ante el planteamiento de la dirigente de la formación ultraderechista, Fortes no ha podido evitar zanjar el asunto teniendo él la última palabra: “Pues yo le contesto, ya que me pregunta, y no suelo hacerlo. Me va a permitir que le diga una cosa”, ha afirmado tajante Fortes: “Yo sí quiero que mis hijos reciban, desde cualquier edad, educación sexual”, ha sentenciado.