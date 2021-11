Xavi Hernández toma las riendas del Barça: "Hay que ganar todos los partidos"

“Os necesitamos, sobre todo en los malos momentos, comentó antes de hacerse una foto con su familia. “El Barça no se puede permitir empatar o perder, hay que ganar todos los partidos. Visca el Barça y visca Catalunya”, ha exclamado entre ovaciones.

Consciente de la situación del club

Xavi no ha pasado por alto el complicado escenario deportivo que atraviesa el FC Barcelona. “La afición es espectacular, no sabéis lo emocionado que estoy. Estamos en una situación difícil a nivel deportivo y económico, os necesitamos y también que no penséis en ismos y penséis sólo en el Barça. Visca el Barça”, ha pedido el nuevo técnico blaugrana.