Tráiler para una legislatura

Y nos deja varios mensajes. Por un lado no hay acuerdo para que España ponga un cordón sanitario a la ultraderecha, como sí pasa en otras naciones europeas como Francia y Alemania. La Mesa del Congreso tendrá por primera vez un representante de Vox, con un puesto nada despreciable: la Vicepresidencia Cuarta (para Ignacio Gil Lázaro). Por cierto, es un antiguo diputado del PP y que representó a su partido en este órgano entre 2004 y 2015.

La primera jornada en las Cortes tiene una de las votaciones más complicadas, la de las Mesas . Mucho más difícil que sacar adelante una moción de censura casi. Papeletas y voto secreto en urnas, con cambalaches entre partidos para hacerse con este órgano. A pesar de que parece algo muy técnico, importa muchísimo, pues sirve para controlar el día a día del Parlamento -que debería ser vital en un panorama en el que no hay mayorías absolutas y podrá determinar de manera abrasiva la acción del futuro Gobierno-.

“Pido perdón al pueblo español”. El diputado más mayor (73 años) del Congreso, el socialista Agustín Zamarrón, ha hecho lo que no se atrevieron a hacer los líderes más jóvenes del país que nos llevaron a repetir las elecciones. Sus sentidas palabras han sonado de verdad, lo que esperaban escuchar muchos ciudadanos hartos de los hipervitaminados liderazgos que dominan los partidos.

El Partido Popular ha rechazado formar ese cordón -una petición que le hizo el PSOE apoyado por Unidas Podemos-. Pero no le ha salido bien la jugada tampoco, porque al final no ha logrado un acuerdo a tres bandas con Vox y Cs (lo que en sus sueños se llama España Suma). Esto ha hecho incluso que la correlación de fuerzas sea mayor de la que en un primer momento se pensaba: al final las fuerzas progresistas (PSOE-UP) se llevan seis puestos, mientras que la derecha y la ultraderecha se quedan con tres.

Casado se ha visto con un Vox que quería jugar a ser víctima del sistema (parece que deseaba el cordón) y se ha negado a un acuerd. Sus exigencias: tener dos puestos en la Mesa y además echar a Cs de ese órgano. Al final se queda con uno, pero no entra en ninguna operación, por lo que puede jugar a ser todavía outsider y antiestablishment. Sí logra que Cs no tenga representación -sólo podían haber entrado los ‘naranjas’ si pactaban los tres-. Operación ‘desparición’ de Ciudadanos.

España no Suma

Y se abre una brecha entre el PP y Vox el primer día de las Cortes. No hubo ese acuerdo con nocturnidad que se vio en ayuntamientos y comunidades. Abascal ha dicho que toma “nota” y ha reprochado a los populares que hayan cedido votos -de manera infructuosa- a Cs en la votación de las Secretarías -lo que ha dejado fuera tanto al ‘naranja’ como al candidato de la utraderecha-.

Esto pone en evidencia que no van a ser unas negociaciones fáciles a partir de ahora en muchas autonomías dominadas por la derecha cuando se aborden los presupuestos regionales. Y Casado ve también que no es simple doblegar a Vox, que empieza a tener ya en mente el sueño del sorpasso y sabe que le va mejor el papel contra los otros en este tipo de votaciones.

Otra nota de este martes: la irrelevancia de Cs. Los naranjas apenas tienen diez diputados y sus votos ya no son necesarios para las ecuaciones. No han conseguido gran ruido sin Albert Rivera e Inés Arrimadas intenta sacar la cabeza pero se queda muy ahogada ante los 340 diputados de otros partidos. Sí podrían ser vitales si decidieran apoyar a Sánchez, pero no entra en los planes de la gestora.

Esto va de bloques: PSOE y UP se saben entender

Y el Congreso también vislumbra que por el momento esto va de bloques. El PSOE intentó hasta el último momento sumar a PP y Cs a ese cordón sanitario, pero no lo logró. Lo que sí ha afinado muy bien ha sido esa coalición de izquierdas que puede llegar: han logrado seis puestos.

En la Presidencia estará Batet, a la que ven con buenos ojos los ‘morados’ y que cumple muy bien el intento de Pedro Sánchez de colocar en puestos de Estado a catalanes. Y en una buena jugada parlamentaria han obtenido a tres de los cuatros secretarios para el PSOE y UP. Tienen la llave de la actividad parlamentaria.