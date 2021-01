Yo decreto mi confinamiento

nadia_bormotova via Getty Images Young male character self isolated at home, quarantine and social distancing

Buenos días. Comparezco ante todos ustedes para informarles de que, en reunión mantenida conmigo mismo esta misma mañana, he decidido decretar mi confinamiento personal a partir de las 00:00 horas de mañana lunes. Como parte de la ciudadanía, deberé quedarme en casa sin salir al exterior, más que para realizar las compras imprescindibles, visitas a farmacias o consultas médicas que sean inaplazables, actividades éstas en las que deberé seguir respetando en todo momento el uso de mascarillas y guardando las distancias de seguridad prescritas. Todo el resto de mi actividad externa queda suspendida durante las próximas dos semanas, sin perjuicio de que este plazo pueda prorrogarse en función de la evolución de la pandemia. No ha sido una medida fácil de tomar, pero me he visto en la obligación de hacerlo dadas las alarmantes cifras que se están alcanzando en esta tercera ola, así como la negativa de la administración central a decretar un confinamiento similar al que se realizó en el mes de marzo pasado y que consiguió detener en buena medida la difusión de la enfermedad. El gobierno presidido por Pedro Sánchez no sólo se niega a decretar tal confinamiento, sino que impide que pueda ser decretado por las comunidades autónomas. No soy jurista, así que cruzo los dedos y espero que mi decreto de confinamiento personal no sea anticonstitucional ni vaya más allá de las competencias que me concede la ley.

