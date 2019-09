Yo trabajo y mi marido se queda en casa con los niños, y es genial

Después de dos años con esta rutina, decidimos que era hora de dar el siguiente paso y me quedé embarazada de nuestro primer hijo más o menos en nuestro segundo aniversario de boda. Pese a mi sueño de quedarme en casa a cuidar de mis hijos, el miedo me hizo dudar. ¿Funcionaría? ¿Sería buena madre? Independientemente de mis temores, cuando cumplí 24, por fin conseguí mi sueño de trabajar de madre a tiempo completo.

Nuestros amigos y familiares pensaban que éramos demasiado jóvenes o que no estábamos preparados, pero nunca he dejado que las opiniones de los demás dictaran mi vida. Esta no fue la primera vez (ni iba a ser la última) que alguien estaría en desacuerdo con mi atrevida percepción de la feminidad. El feminismo no significa que tenga que hacer lo que está de moda, sino que puedo decidir cómo vivir mi vida como yo crea conveniente.

De pequeña siempre pensé que cuando fuera mayor sería madre y que me quedaría en casa a cuidar de mis hijos. Desde la guardería, mi profesión soñada era ser mamá, pero a medida que iba haciéndome mayor, me iba dando cuenta de que prefería lo contrario.

Seis años, dos niños revoltosos, un perrito y otro embarazo después, era una experta ama de casa. Educaba a mis hijos en casa, cocinaba, construía fortalezas y leía un cuento tras otro. Sin embargo, me faltaba algo: la escritura. Cuando todo el mundo dormía, me escaqueaba al salón y me ponía a escribir. Escribir siempre ha sido una de mis pasiones, pero sobre todo me ayudó a reencontrarme conmigo misma después de tener hijos. Escribía lo que fuera para cualquier persona, y la primera vez que alguien me pagó por ello, creo que me puse a bailar de alegría. Lo de que escribiera para una empresa de servicios a terceros sobre las ventajas de descentralizar los centros de llamadas era un detalle sin importancia. ¡Por fin podía decir que era redactora profesional!

A medida que pasaron los años, escribí miles, decenas de miles de palabras hasta que me encontré con un bendito problema: tenía demasiado para escribir y demasiado poco tiempo para hacerlo. Seguí trabajando durante mi “turno de noche” sobreviviendo a base de café.

Cuando cumplí los 30, estaba embarazada de tres meses de una niña y me di cuenta de que mis energías para trabajar hasta la 1 de la madrugada iban menguando rápidamente. Empecé a preguntarme si quizás (solo quizás) mi marido estaría dispuesto a asumir el trabajo de mis sueños y que me ocupara yo de traer el pan a casa. Escribir durante el día (y no en mitad de la noche) parecía un lujo, y lo quería para mí.