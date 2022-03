Yolanda Díaz, sobre el Sáhara: "El Gobierno no ha hablado, porque habla en el Consejo de Ministros"

Pasan los días pero las posturas siguen enfrentadas por la decisión de España sobre el Sáhara Occidental. “El Gobierno no ha hablado, el que ha cambiado de posición es el PSOE”, ha apuntado con contundencia la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

La también ministra de Trabajo ha sido entrevistada este jueves en Hora 25 (Cadena SER) y ha sido “muy clara” ante el histórico cambio de posición diplomática de España, ahora a favor del proyecto de autonomía defendido por Marruecos, después de 47 años con un enfoque neutral.

“Me duele por el Sáhara”, ha explicado Díaz, nada más recordar que “esta decisión no se ha votado en el Consejo de Ministros, por tanto el Gobierno no ha hablado” y, aunque asume que no es una condición sine qua non, “el Gobierno habla en el Consejo de Ministros”.

“Si hay cambio de postura tiene que responderlo el PSOE, no yo”, pero de inmediato ha añadido que sí lo hay, porque la ONU “no habla de autonomía del Sáhara, sino de la libre determinación”. De inmediato, ha insistido: “Sí hay un cambio y aquí nuestra posición es conocida... y aquí lo dejo”.