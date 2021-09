Yolanda Díaz: "Vamos a derogar la reforma laboral. Si no, se equivocará el Gobierno"

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, no ha podido ser más clara sobre la reforma laboral en su intervención durante el acto por el centenario del Partido Comunista de España.

“Es imposible salir de esta crisis con más igualdad si no derogamos la reforma laboral. Y creedme, vamos a derogar la reforma laboral”, ha anunciado.

Díaz considera “una tarea urgente” abordar este asunto para “revertir los recortes que el neoliberalismo propició en nuestro país”.

“Soy consciente de que vamos a tener muchos atropellos, de que nos van a poner muchos palos en las ruedas, que mucha gente no quiere que lo hagamos”, ha aseverado la vicepresidenta, quien afirma que está en el Gobierno “para esto”.

Si no, ha dicho, “no tendría sentido que yo fuera ministra de Trabajo”. “Si no fuera para cambiar el mercado laboral para que sea fructífero y no tengamos jóvenes que no tienen futuro o un país en el que la mitad de los trabajadores son precarios”, ha agregado.