Zapatero considera difícil que Vox sustituya al PP: "No lo veo, conozco a este país sociológicamente"

En esta línea, el expresidente socialista ha opinado que los ‘populares’ deben hacer una “reflexión” sobre su proyecto de España, una propuesta que debe ser “viable, más real” y no una visión de “patriotismo constitucional cerrado” y que no es “compatible con las sensibilidades” del país.

“Para mí es difícil que la alternativa a un gobierno socialista y de Podemos antes o después sea Vox. Sinceramente no lo veo: conozco este país sociológicamente”, ha sostenido Zapatero en una entrevista en RNE, en la que ha señalado que los resultados de las elecciones catalanas “apuntan una tendencia que no tiene porque” trasladarse a nivel nacional.

Así, Zapatero ha valorado el anuncio de Casado de trasladar la sede del PP del número 13 de la calle Génova para romper con el pasado de corrupción del partido. “Es un gesto simbólico, con un valor limitado, pero esto tiene su relevancia. Como casi todas las decisiones difíciles tiene una posible resultante positiva”, ha reconocido.

A su juicio, este gesto “tiene cosas buenas” y puede “producir el efecto” de que los ciudadanos se pregunten “hasta donde llegarían”. “Son jóvenes y espero que tengan un recorrido. Hasta ahora no han puntuado. La experiencia demuestra que la alternativa real de gobierno es creerte que sirves a tu país”, ha sostenido.

La solución en Cataluña no pueden ser los tribunales

En este contexto, Zapatero ha recordado a Casado que ser oposición “es fácil”. “Es decir: ‘No, que malo es, dimite’”. “Lo que es inteligente y da capacidad de ser alternativa”, ha continuado, es “plantear un proyecto alternativo y arrimar el hombro”. Por eso, para el expresidente el “error mayor del PP de Casado es no haber hecho todo lo posible” en la pandemia para ayudar al Ejecutivo.

Por otro lado, el expresidente ha valorado la situación abierta en Cataluña tras los resultados electorales que, desde su punto de vista, demuestran que los catalanes han “optado por dar la primacía a dos partidos” que están en la “moderación” y el “diálogo”. “Las fuerzas centrípetas de cada lado han sido las más queridas”, ha apuntado.

Esto demuestra, según Zapatero, que la respuesta al problema catalán “no pueden ser los tribunales, la distancia” y decir que “no hay nada que hacer”. El diálogo debe ser la herramienta utilizada por constitucionalistas y separatistas no solo como un medio, sino como “un fin en si mismo”.

Preguntado por los indultos, el expresidente del Ejecutivo ha dejado claro que debe respetar el “procedimiento” y ha descartado dar su consejo a Pedro Sánchez, pero se ha mostrado “partidario de una política de reencuentro y generosidad” sin perder de vista “cómo fueron los hechos”.

Eso sí, “más allá de decisiones judiciales” la prisión de los dirigentes independentistas es un ”ámbito muy sensible”. “Soy partidario de que la democracia es generosidad y la convivencia se construye con empatía y entendimiento del otro. Pero también la democracia es una cierta exigencia de un comportamiento. Pero primero la generosidad, esta es mi escala”, ha explicado.

Por último, Zapatero se ha referido a la moción presentada por ERC para la celebración de un referéndum en Cataluña. “Más allá de su no constitucionalidad... no. Es fácil de explicar. Un referéndum en una situación como esta es un elemento divisorio: afirma la radicalización de ambas partes en el si o el no y simplifica”, ha sostenido.