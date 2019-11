Zapatero: "Los ciudadanos han exigido que el Gobierno dependa de ERC"

ANTENA 3 El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

“Yo siempre he sido partidario del acuerdo PSOE-Podemos porque es la única realista y porque puede responder a las cuestiones sociales que necesita este país”. El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha reiterado este viernes -en el programa Espejo Público, de Antena 3- que tras el 10-N se ha recuperado el clima entre el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, de tal forma que ahora es “muy positivo”. Sea como fuere, Zapatero ha resaltado que “por encima de lo que piense Sánchez está lo que han votado los ciudadanos”, y que los españoles han dado un mandato claro: “Los ciudadanos han exigido que el Gobierno dependa de ERC”.

En este contexto, el expresidente Zapatero ha explicado que “todo pasa por el diálogo, y lo sabe todo el mundo que no sea un extremista o un hipócrita”. “Después del 28 de abril todos pedíamos acuerdos. El del PSOE y Unidas Podemos es un buen acuerdo y con puntos razonables, y que se haya hecho rápido es bueno”, ha opinado Zapatero, quien no obstante ha cargado contra el PP por hacer “un juego tramposo, que dice que “por esta puerta es el desastre y la otra no se la voy a abrir”. En cualquier caso, Zapatero se ha mostrado optimista sobre un posible Gobierno PSOE-Podemos, que “si es capaz de responder a la crisis en Cataluña a lo mejor la legislatura puede responder a muchas expectativas”. Reproches al PP “Al Gobierno no es que se le hayan dado 100 días, es que no se le ha dado ni menos uno”. Zapatero ha recordado que “el PSOE sí se abstuvo al Gobierno de Rajoy, si bien el PP no lo va a hacer ahora”. A juicio del expresidente, esto es así porque porque “no se hacen cargo del problema esencial sobre Cataluña, no se hicieron cargo del Estatut, y de aquellos polvos vienen estos lodos”.

“El problema es que hubo una campaña del PP y una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut que abrió la línea de fractura. Y hay que volver a intentarlo”, ha rememorado Zapatero, antes de asegurar que “hay puntos de encuentro y espacio para solucionar grandes confrontaciones. Esa es la grandeza de la política”. En referencia a la figura del mediador que exigen los independentistas en la negociación con el Gobierno Central, Zapatero ha considerado que no cree necesario que nadie medie, si bien sí que es útil poder aportar ideas: “Pero para eso no hace falta estar en la cocina. Lo que no hacen falta ahora son arengas o profetas del desastre. Pero sí estoy dispuesto a aportar mi experiencia”, ha asegurado. Zapatero ha opinado también sobre los indultos a los condenados por el procés, confiando en que “no centren el diálogo”. “Eso afecta mucho a los sentimientos. No es lo inteligente, no nos va a ayudar. Hay que desbrozar qué ha pasado desde la sentencia del Constitucional”, ha pedido.

“La contribución de Otegi fue decisiva” “Todos dijimos que cuando ETA dejara las armas, jugaría en el juego democrático. Y así debe ser”. El expresidente del Gobierno ha planteado que uno “puede estar lejos de las tesis de Bildu”, pero que la promesa democrática fue que si dejaban las armas, participarían en el juego democrático.

