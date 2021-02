Zendaya, la estrella global del nuevo Hollywood

Zendaya (Oakland, 1996) nunca fue una estrella juvenil al uso. Discreta, educada y correcta mostró desde sus inicios cierta alergia a las meteduras de pata y líos con el alcohol y las drogas de otras chicas Disney. “Yo no voy a volverme loca”, decía mientras promocionaba K.C. Agente especial (2015) . Por suerte para ella —y para los espectadores— Zendaya no ha terminado siendo un juguete roto, con 24 años se ha coronado como la estrella de su generación.

Como tantas otras estrellas de Hollywood, la actriz empezó su carrera como modelo infantil y bailarina. Nacida en el seno de una familia de maestros, su primer gran papel le llegó a los 14 años, cuando estrenó la comedia Shake it up en Disney Channel. Durante el tiempo que formó parte de la factoría Disney también lanzó varios singles, pero estaba claro que su carrera estaba ligada a la pantalla.

No es el único pelotazo que, si la pandemia lo permite, estrenará por esas fechas. Zendaya tiene pendiente Dune, la cinta de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve en la que comparte protagonismo con otro venerado rostro de la Generación Z, Timothèe Chalamet, protagonista de Call me by your name.