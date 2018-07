La URJC echa el cierre al Instituto del máster de Casado

"El Instituto va a ser sometido a una completa auditoría económica, contable y administrativa cuyo resultado más probable será la recomendación del cierre del mismo. De hecho, por decisión rectoral, el Instituto ha perdido ya su autonomía financiera y su capacidad de hacer pagos y cobros. Por tanto, su futuro más probable es la desaparición". Fin de la cita... y del chiringuito.

La Universidad Rey Juan Carlos ha decidido echar el cierre al polémico Instituto de Derecho Público, capitaneado por el más controvertido aún catedrático Enrique Álvarez Conde y del que Cristina Cifuentes y Pablo Casado obtuvieron la titulación del máster de Derecho Autonómico y Local que investiga la juez Carmen Rodríguez-Medel.

La decisión no se ha hecho aún pública, pero la Universidad presentó ante Hacienda con fecha 30 de junio el cese de actividad del NIF del Instituto, un paso previo a la disolución definitiva que se oficializará mediante una resolución del Rectorado que declarará en breve la extinción del centro.

EFE Enrique Álvarez Conde (i)

Mientras, el delegado designado por el rector para el IDP tras la polémica de los máster, Pablo Acosta Gallo, remitió el pasado miércoles un email a los alumnos matriculados en el Curso de Detective Privado comunicando la decisión. Y esto, pese a haberles enviado una comunicación anterior, con fecha 14 de junio, para tranquilizarles sobre la continuidad de la titulación, pese a que se les advertía que por el momento no se admitirían nuevas matriculaciones.

El rectorado se comprometía en el primer correo a que ningún alumno se viera afectado por la apertura de las causas judiciales que afectan a varios miembros de la Universidad y a que las circunstancias no alterasen lo más mínimo al desarrollo académico del curso.

Pero cinco semanas después el rectorado esgrime ahora que "la presión mediática no ha disminuido (...) y está dificultando el normal desarrollo de las actividades del Instituto". Esto además de un problema adicional en la autorización otorgada en su día por la Unidad Central de Seguridad Privada, ya que ésta se concedió en favor del IDP, y no de la Universidad, por lo que con la ya decidida extinción del "chiringuito" de Álvarez Conde no es posible un cambio de titularidad.

El rectorado hace saber también a los alumnos de tercer curso que hayan superado todas las asignaturas que obtendrán su diploma con normalidad mientras que los de primero y segundo deberán trasladar sus expedientes académicos a otro centro autorizado.

El propio delegado del rector para el Instituto ha mantenido reuniones con el gerente del Instituto Internacional de Estudios en Seguridad Global (Fundación Aucal), que tiene un programa similar al del IDP y un precio inferior al que los alumnos abonaban al centro que dirigió Álvarez Conde, que ascendía a 2.500 euros por curso.

El IDP funcionaba de hecho como una "república independiente" de la Universidad Rey Juan Carlos que era regada de subvenciones públicas desde su fundación en diciembre de 2001. El propio rector presentó el pasado mayo en los juzgados de Instrucción de Madrid una denuncia por un presunto delito de malversación en la gestión económica al detectar graves irregularidades económicas.

Hoy son ya 11 los imputados vinculados al centro como consecuencias de la presunta falsificación del acta del trabajo de fin de máster de Cristina Cifuentes, entre los que se encuentran sus máximos responsables, el director Enrique Álvarez Conde y las profesoras Alicia López de los Mozos y Cecilia Rosado. La magistrada que investiga el caso ha imputado también esta misma semana a tres de las compañeras del actual presidente del PP, Pablo Casado, en la pieza separada dedicada a la investigación de la edición del máster de Derecho Público del Estado Autonómico del curso 2008-2009.

EFE Cifuentes explicando la polémica de su máster.

La Universidad, según ha podido saber El HuffPost, entiende que así las cosas no cabe posibilidad de que el centro siga abierto tras los escándalos de los últimos meses, ya que la "marca" está contaminada y gran parte de su plantilla, imputada, dimitida o de baja médica.

El Instituto ofrecía hasta ahora siete títulos propios de lo más diverso -desde un máster en sexología y género hasta una titulación sobre gestión internacional de organizaciones deportivas- tres cursos y cinco seminarios. Pero sólo el de Detective Privado tenía una duración de tres cursos académicos, por lo que son sus matriculados los más perjudicados por el cierre del Instituto.