Alteración en Reino Unido al descubrir el 'plan dorado' de España para recuperar Gibraltar

El ex ministro del gobierno español y actual miembro del Parlamento Europeo (MEP) ha afirmado en una entrevista en La Razón que pidió al gobierno que no renunciase a la "cosoberanía" del Peñón y lamentó que España no aprovechase la "oportunidad de oro" del Brexit en 2016 para recuperar el territorio, permitiendo así que Gibraltar se convirtiera en las "Islas Caimán en el sur de Europa" por su política fiscal.

"En en el momento en que España renuncia a ocuparse de la soberanía, está en un camino extraordinariamente peligroso. Cuando, además de renunciar a él, permite perpetuar un régimen fiscal privilegiado en el sur de la península y garantiza de facto que ese régimen no se puede cambiar, a mi juicio, es irrecuperable y supone una renuncia a nuestros intereses" defendió el ex ministro, quien a su vez añadió "una vez que este Gobierno ha renunciado a la oportunidad de aprovechar que nos dio el Brexit para recuperar soberanía y ha acordado consolidar un régimen privilegiado, el resto se ha ido cuesta abajo".

Críticas a las tasas de impuestos

Del mismo modo, el político aprovechó para cargar contra España y la UE por permitir que Gibraltar tenga una tasa de impuesto sobre la renta personal y una tasa de impuesto corporativo a la mitad que lo tiene España.

"Ni si quiera parecen exigir el uso conjunto del aeropuerto, que, hay que recordarlo, está construido sobre un istmo que nunca fue cedido por España", criticó el político español. "Lo sorprendente es que los británicos puedan decir que Gibraltar es inglés y nosotros no podemos decir que Gibraltar es español", añadió finalmente.