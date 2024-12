Arrestan al sospechoso del crimen del CEO de United Healthcare: con nota incriminatoria e identificación falsa

El hombre sospechoso de matar al director ejecutivo de United Healthcare Brian Thompson en un tiroteo a sangre fría, en el exterior de un hotel del centro de Manhattan la semana pasada ha sido arrestado. Así lo han confirmado a Reuters en la tarde de este lunes autoridades de la ciudad de Nueva York.

El sospechoso, identificado como Luigi Mangione, de 26 años, fue arrestado en Altoona, Pensilvania, después de que alguien lo vio en un McDonald's y creyó que se parecía al pistolero, dijeron las autoridades en una conferencia de prensa.

A Mangione se le encontró un arma de fuego y un silenciador compatibles con el arma utilizada para dispararle a Thompson, dijo la comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, así como ropa y una máscara similares a las que usaba el asesino.

Tenía múltiples identificaciones fraudulentas, incluida una identificación falsa de Nueva Jersey que coincidía con la utilizada por el pistolero para registrarse en un albergue de Manhattan días antes del tiroteo.

La policía también encontró un documento escrito a mano que habla "tanto de su motivación como de su mentalidad", dijo Tisch. Mangione ha sido arrestado por cargos relacionados con armas de fuego por la policía de Altoona, mientras que los detectives de Nueva York se pusieron en camino a Pensilvania para interrogarlo en ese momento.

Un asesinato a sangre fría, en plena calle, con 'guiños' escritos en las balas

Thompson, de 50 años, fue asesinado a tiros afuera de un hotel de Manhattan la madrugada del miércoles por un hombre enmascarado que pareció esperar su llegada antes de dispararle al ejecutivo por la espalda. La policía no ha identificado públicamente el motivo del ataque, pero dijo que Thompson parecía haber sido atacado deliberadamente.

Según han informado varios medios de comunicación, las palabras "negar", "defender" y "deponer" estaban grabadas en casquillos de bala encontrados en el lugar de los hechos. Las palabras evocan el título de un libro crítico con la industria aseguradora publicado en 2010 titulado "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don't Pay Claims and What You Can Do About It" (Retrasar, negar, defender: por qué las compañías de seguros no pagan las reclamaciones y qué se puede hacer al respecto).

El sospechoso huyó del lugar y luego se dirigió en bicicleta hacia Central Park. Un video de vigilancia lo captó saliendo del parque y tomando un taxi hasta una estación de autobuses en el norte de Manhattan, donde la policía cree que utilizó un autobús para huir de la ciudad.

Thompson, padre de dos hijos, había sido director ejecutivo de la unidad de seguros UNH.N de UnitedHealth Group desde abril de 2021, como parte de una carrera de 20 años en la empresa. Había estado en Nueva York para asistir a la conferencia anual de inversores de la empresa. Un portavoz de UnitedHealth declinó hacer comentarios a Reuters sobre estas últimas informaciones.