Así firmaba Trump, así, así: un espectáculo pop para derogar parte de la era Joe Biden

Donald Trump ha vuelto a la Casa Blanca. El presidente número 47 de Estados Unidos ha jurado su cargo este lunes por la tarde en Washington, en una ceremonia celebrada en el interior del Capitolio por culpa de una ola de frío extremo que ha congelado la capital. Sin embargo, en el interior del Capital One Arena, el estadio elegido por los republicanos para festejar ante más de 20.000 de sus seguidores el regreso al poder del movimiento MAGA con una fiesta parecida a la vivida en el mismo lugar solo un día antes, pero con una gran diferencias: la firma de las primeras órdenes ejecutivas de la segundo mandato de Trump.

Diez firmas que anticipan lo que se espera que sea una larga serie de órdenes ejecutivas y directivas aprobadas por Donald Trump. Algunas de ellas ya se habían planteado durante la campaña electoral, otras la ha anticipado el nuevo presidente de los Estados Unidos en su beligerante discurso de investidura, donde durante 20 minutos anunció que cambiaría el nombre del Golfo de México, retomaría el Canal de Panamá, diría adiós al Acuerdo de París, que establece una serie de medidas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o declarando la emergencia nacional en la frontera sur, bloqueando el acceso y las solicitudes de asilo de los migrantes que entran desde México.

No hubo mención a los indultos prometidos a los participantes en el asalto al Capitolio en 2020 a los que hayan procesado por delitos no violentos. Hasta que este 20 de enero, ya de madrugada en España y con un Trump exultante por su regreso a la Casa Blanca, se ha vuelto a subir un escenario en el que habitualmente se disputan partidos de la NBA para comunicarle a sus fieles seguidores que la medida de gracia sigue en su lista de decretos prioritarios. Porque firmar, ante un público entregado a la causa, no se ha firmado ningún decreto específico sobre la cuestión.

Según Reuters, que cita a fuentes cercanas a la tramitación de los indultos, Donald Trump se está preparando para otorgar la medida de gracia a unos 1.500 acusados por el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de Estados Unidos, además de acortar las sentencias para otras personas que atacaron a la policía aquella jornada. "Vamos a liberar a nuestros grandes rehenes porque no hicieron nada malo, en su mayoría", señaló el presidente de los EEUU. Trump siempre ha calificado de "rehenes" a los acusados de los disturbios en el Capitolio, a pesar de que se les ha sometido a un proceso judicial normal o que muchos hayan admitido los hechos y otros hayan sido declarados culpables de delitos penales.

Aclamado por la multitud, Donald Trump se ha presentado como un salvador elegido por Dios para completar una misión: rescatar a una nación en declive. "Dios me salvó para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande", volvió a decir el primer presidente en más de un siglo que gana un segundo mandato después de perder la Casa Blanca y el primer delincuente que ocupará el Despacho Oval. También será el presidente más longevo.

La derogación de la Administración Biden

Los que sí ha firmado Donald Trump son una decena de órdenes ejecutivas que persiguen un objetivo: desmantelar las decisiones más importantes tomadas por la Administración de Joe Bien que le pueden impedir poner en práctica las medidas que sean necesarias para hacer realidad su visión expansionista y nacionalista del mundo. De acuerdo con los medios estadounidenses, se espera un aluvión de más de 200 directivas firmadas en los primeros días del segundo mandato del republicano, que califican de "muestra de fuerza".

La primera que ha firmado Donald Trump, un decreto que anula las 78 órdenes ejecutivas firmadas por su predecesor. "Voy a revocar casi 80 acciones radicales y destructivas de la administración anterior", señaló el magnate desde el escritorio que le habían montado en el escenario para convertir en un espectáculo, también, sus primeros minutos de trabajo como el nuevo presidente de los Estados Unidos. Además, también ha firmando una orden para que las agencias federales guarden los registros que puedan existir sobre las vinculaciones de lo que ha llamado "persecuciones políticas" del mandato de Joe Biden.

El nuevo presidente de Estados Unidos también ha firmado órdenes que congelan las contrataciones del gobierno federal y detienen la aprobación de nuevas regulaciones hasta que la Administración Trump tome el control. Además, ha exigido que todos los empleados públicos vuelvan al trabajo presencial. Una medida con la que espera provocar renuncias masivas que le ayuden a reducir el tamaño de la administración de EEUU hasta estar bien seguros de que "solo contratamos a personas competentes y fieles al pueblo estadounidense”.