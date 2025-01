El "mayor regreso político de la historia" ya es realidad: Donald Trump toma posesión como 47º presidente de EEUU

Donald John Trump ya es oficialmente el 47º presidente de Estados Unidos. A sus 78 años, el magnate republicano ha hecho efectivo el llamado "mayor regreso político de la historia". No ha sido, como quería, a las 11:47, pero sí con una jornada de fastos donde ha reinado la "transición pacífica" y la "normalidad" que él mismo negó cuatro años atrás.

Si un historial judicial inacabable, si el ser el primer presidente convicto del país no pudo con él, no lo iba a hacer el frío extremo que ha sacudido la capital estadounidense este lunes. Ante las temperaturas de alrededor de 10 grados bajo cero, Trump y su vicpresidente J.D. Vance han juramentado sus cargos en el interior del Capitolio, en la Rotonda donde ya hiciera lo propio Ronald Reagan allá por 1985.

"La era dorada de EEUU comienza ahora", ha espetado Trump a modo de 'saludo' a las autoridades en sus primeras palabras ya en calidad de presidente, cambiando el tono cordial de las horas previas "Seremos la envidia de todas las naciones y no vamos a permitir que se aprovechen de nosotros", ha proseguido antes de cargar contra Biden y un gobierno que "no protege sus propias fronteras y no presta servicios básicos a los ciudadanos".

Con el juramento, ante dos Biblias de "preservar, proteger y defender la Constitución de EEUU hasta el límite de mi capacidad", el que ya fuera 45º presidente con un mandato entre 2017 y 2021 ha vuelto al Capitolio, allí donde sus fieles más acérrimos se rebelaron contra el sistema tras la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

Esta vez nada ha sido lo mismo, no sólo en la ubicación del acto. El propio Biden ha dado pie a un relevo "tranquilo" lleno de buenos gestos entre ambos, también este lunes, dentro de una Casa Blanca que desde esta tarde tiene nuevo inquilino.

Ambos han compartido el protocolario té previo al acto, acompañados de sus esposas Jill y Melania, y se han desplazados en el mismo coche oficial al Capitolio. Ya en la Rotonda, han ido desfilando autoridades, amigos del magnate y expresidentes estadounidenses, en una escena de armonía política inhabitual en estos tiempos... y que ha durado hasta que ha tomado la palabra el 47º presidente.

Sus palabras las han vivido in situ miles de invitados en el programa oficial —entre ellos Javier Milei, Giorgia Meloni, su íntimo Elon Musk, Jeff Bezos e incluso Santiago Abascal— junto a decenas de miles de ciudadanos anónimos en las calles.

Comienza, asegura, una "era dorada" de EEUU. "El declive del país ha terminado".