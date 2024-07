Biden hace su apuesta sobre el fin de la guerra en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha realizado su particular apuesta sobre cómo terminará la guerra en territorio ucraniano. En su discurso con motivo del 75º aniversario de la OTAN, el mandatario norteamericano ha vaticinado que Ucrania podrá detener a Putin en su invasión militar.

Tal y como recoge Ukrinform, Biden ha expresado que “en Europa, la guerra de agresión de Putin contra Ucrania continúa. Y Putin no quiere nada menos que la subyugación total de Ucrania; acabar con la democracia ucraniana; destruir la cultura ucraniana; y borrar a Ucrania del mapa. Y sabemos que Putin no se detendrá en Ucrania. Pero no nos equivoquemos, Ucrania puede y detendrá a Putin”.

Joe Biden ha argumentado su confianza en que Ucrania ganará la guerra haciendo referencia al fracaso ruso en los casi dos años y medio que llevamos de contienda: “Más de dos años después del inicio de la guerra elegida por Putin, sus pérdidas son asombrosas: más de 350.000 soldados rusos muertos o heridos; casi un millón de rusos, muchos de ellos jóvenes, han abandonado Rusia porque ya no ven un futuro allí”.

Para ello, según el presidente de Estados Unidos, ha sido fundamental el papel de la OTAN: “Juntos, hemos construido una coalición global para apoyar a Ucrania. Juntos, hemos brindado una importante asistencia económica y humanitaria. Y juntos, hemos suministrado a Ucrania las armas que necesita para defenderse: tanques, vehículos blindados de combate, sistemas de defensa aérea, misiles de largo alcance y millones de municiones”.

“Cuando comenzó esta guerra sin sentido, Ucrania era un país libre. Hoy sigue siendo un país libre, y la guerra terminará con Ucrania como país libre e independiente. Rusia no prevalecerá. Ucrania prevalecerá”, ha asegurado Biden.