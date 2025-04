Una agente inmobiliaria de Rusia bromea con los soldados que mueren en combate para conseguir una casa y la indignación es máxima

Una agente inmobiliaria rusa ha sido objeto de críticas tras bromear diciendo que las mujeres pueden comprar propiedades casándose con soldados que mueren en combate en la guerra en Ucrania, levantando una gran indignación en Rusia.

Marina Orlova, agente inmobiliaria de Tomsk, hizo el polémico comentario durante un podcast. Según ha contado el medio Kyiv Post, cuando le preguntaron cómo una mujer mayor de 30 años podía permitirse un apartamento, respondió: "Es sencillo. Encuentra a un militar, si muere, te dan ocho millones".

Así, afirmó que muchas mujeres ya salen con hombres de las Fuerzas Armadas rusas con este fin, utilizando la compensación por muerte para comprar apartamentos baratos. Sin embargo, después de que el vídeo se volviera viral, Orlova dio marcha atrás.

En una conversación con el medio The Rise, lo calificó de "humor negro" que no debió haberse hecho público, y dijo que empezó a recibir amenazas, cerró sus redes sociales y ahora se enfrenta a peticiones de una investigación oficial.

"Me desperté hoy y me sorprendió que la chica que grabó el podcast lo publicara. Estábamos teniendo una conversación amistosa, y no era para el público. Las cámaras estaban encendidas, pero eso no significaba que todo tuviera que compartirse”, dijo Orlova. Y agregó: "Era solo una broma entre amigos. Sí, entiendo que era humor negro, pero ese tipo de humor puede existir entre amigos. Nunca quise lastimar a nadie".

El diputado de la Duma Estatal Vitaly Milonov ha instado a las autoridades a tomar medidas, según el mismo medio. Además, el activista del grupo pro-guerra de Telegram “Llamada del Pueblo" está presionando al Comité de Investigación de Rusia para que investigue sus declaraciones.