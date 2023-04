Los británicos se "revuelven" contra la coronación: no quieren pagarla

Reino Unido se prepara para el gran momento en la vida de Carlos III. El eterno aspirante a la corona británica celebrará su coronación el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster, ocho meses después de la muerte de su madre, Isabel II, y por tanto su subida a la jefatura del Estado.

Pero el gran día del monarca se topa con el desinterés y hasta el rechazo de buena parte de la sociedad. Un reciente sondeo publicado por YouGov muestra un sentimiento bastante menos cercano a Carlos III que el que había con la difunta y recordada Isabel II.

De hecho, la encuesta realizada a más de 4.000 personas en las islas revela que hasta un 51% no quiere que el Estado pague la ceremonia de coronación. Por contra, solo un 31% está de acuerdo con que el evento tenga financiación pública, mientras que un 18% se ha mantenido al margen.

El desencanto, no obstante, va más allá de lo económico. Según recoge el diario La Razón, un grupo de activistas conocido como Republic ha instado a sus seguidores en redes sociales a movilizarse en Trafalgar Square el mismo 6 de mayo con pancartas que recen Not my king (No es mi rey).

El magno evento contará con unos 2.000 invitados, una cifra notablemente menor que la que tuvo a Isabel II como protagonista en el año 1953. Desde Buckingham Palace explican que la de 2023 tendrá una "estructura similar", pero con "el espíritu de nuestro tiempo" de Carlos III.

La coronaión de Isabel II fue "la más costosa jamás realizada en los mil años de historia de la monarquía británica", como informaba The New York Times, que cifraba en algo más de millón y medio de libras esterlinas de la época (actualmente serían 1,78 millones de euros).