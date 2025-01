Busca puertas de segunda mano y encuentra un trozo de historia tras la Segunda Guerra Mundial

Tom Yuen, de 31 años, de Cardiff (Gales), estaba buscando puertas de segunda mano cuando encontró la nota que había escrito un adolescente en 1947 sobre las dificultades de la vida después de la Segunda Guerra Mundial escondido en una de ellas, se sintió como un "apretón de manos a través del tiempo", confesó.

La nota escrita a mano habla de cortes de electricidad diarios de seis horas, de falta de carbón y de escasez de alimentos. "Creo que no se puede comparar la vida de hoy con la de entonces. Realmente pone la vida en perspectiva", dijo Yuen, según informa BBC News.

La nota dice: "A la persona que lea esto, Steve Alford espera que las cosas estén mucho mejor ahora. Peter Cowley, que ahora tiene 16 años, también te desea lo mismo". Yuen recibió la puerta de forma gratuita de un taller de decapado de pintura en Cardiff, donde corría el riesgo de acabar en el vertedero. Luego descubrió lo que ocultaba.

"Me sentí atraído por ello", dijo. "Egoístamente estaba considerando enmarcarla (la nota), pero creo que es de todos. Es muy triste, la verdad. Dos años después de la guerra, pasan frío, no tienen comida, no hay calefacción central", afirmó el autor del hallazgo.

El descurbrimiento ha despertado el interés del Museo Nacional de Gales en Cardiff para ser exhibido como un marcador de la historia, dice Yuen, quien está agradecido de haberlo encontrado antes de que se acabara su suerte.

La doctora en Historia Elin Jones describió al mismo medio el descubrimiento como "huellas en las arenas del tiempo" y dijo que la gente a menudo deja momentos de sí mismos en sus hogares para ser descubiertos. "Me pregunto cuántos otros mensajes pueden estar esperando a ser encontrados", apuntó.

La historiadora explicó que el mensaje también muestra la fuerza de los sindicatos de trabajadores en ese momento, cuando la semana laboral de 40 horas y el salario mínimo estaban en el horizonte. "En aquella época era habitual trabajar seis de los siete días de la semana; la idea de limitar las horas era un lujo", dijo.

Ahora que muchas empresas piensan en una semana laboral de cuatro días, Jones afirma que el mensaje muestra cómo era un "mundo muy diferente en términos de trabajo y de cómo trabajamos".

El mensaje también decía que la Asociación Médica Británica (BMA) estaba "a punto de ser controlada por el Estado" en 1947. La fundación del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS) el 5 de julio de 1948 convirtió al Reino Unido en la envidia del mundo, pero el futuro del NHS es ahora incierto, remarca la experta.