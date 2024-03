China da un paso al frente para el fin de la guerra

Sergei Bobylev / TASS Host Photo Agency Pool Photo via AP

Las autoridades de China informaron la semana pasada de que el enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, tenía intención de viajar a Rusia y Ucrania. Su gira comenzó el sábado y el objetivo era impulsar conversaciones de paz para poner fin al conflicto bélico.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ling, señaló que está previsto que visite, además, países como Bruselas, Polonia, Francia y Alemania. "Durante los últimos dos años no hemos abandonado nuestros esfuerzos para lograr la paz y no hemos dejado de insistir en la necesidad de establecer un diálogo", aseveró en un comunicado.

El viaje fue sido descrito como la segunda ronda de contactos diplomáticos con las partes enfrentadas "para buscar una solución a la crisis ucraniana". "Lo más urgente ahora mismo es restaurar la paz. Si iniciamos conversaciones de paz un día antes de lo previsto, las pérdidas serán menores", puntualizó.

Así, destacó el papel "constructivo" del gigante asiático e incidió en que China "no se ha mantenido al margen, no ha echado leña al fuego y no se ha beneficiado del conflicto". "Todo lo que hemos hecho va encaminado a un solo objetivo, que es poner fin a la guerra y construir consenso para allanar el camino hacia unas conversaciones de paz", añadió.

En este sentido, matizó que seguirán desempeñando un papel "único", que "permita contribuir a lograr un acuerdo político que ponga fin a la crisis ucraniana". "La postura de China sobre Ucrania es consistentemente clara. Instamos a todas las partes a construir consenso para reducir las tensiones y lograr un alto el fuego que ponga fin a la guerra", explicó.

Rechazo de Rusia y Li Hui a los ultimátum occidentales

"Los ultimátum presentados a Rusia por Kiev y Occidente y los formatos de diálogo que las acompañan sólo perjudican las perspectivas de arreglo y no pueden servir como fundamento para ello", informó este domingo el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado.

Li, representante del Gobierno chino para Asuntos Euroasiáticos, Li Hui, llegó Rusia para reanudar las conversaciones internacionales sobre la iniciativa de paz de Pekín. Para ello, mantuvo en la noche del sábado una reunión en Moscú con el viceministro de Exteriores ruso, Mijaíl Galuzin, tras lo que viajará también a Ucrania, Alemania, Francia, Polonia y Bélgica.

"Se constató que cualquier discusión sobre el arreglo político-diplomático es imposible sin la participación de Rusia y teniendo en cuenta sus intereses en el terreno de la seguridad", añade la nota oficial.