Compara el precio del aceite de oliva en España con el de Marruecos y estalla la revuelta: "Apaga y vámonos"

Desde que nos hemos adentrado en la segunda mitad de 2024, los especialistas del sector han comenzado a advertir sobre un incremento notable en el coste del aceite de oliva en Marrucos, lo que podría dejar fuera del alcance de muchos este producto fundamental.

Según las previsiones de los profesionales del sector, el precio por litro de aceite de oliva podría situarse en los 150 dirhams marroquíes, lo que representaría un aumento significativo respecto a los precios actuales. Esta subida anticipada se debe a varios factores, entre los cuales destacan:

La sequía prolongada que está afectando a las zonas agrícolas, reduciendo considerablemente la producción.

Grandes inversores que adquieren las cosechas de pequeños productores antes de su maduración, lo que acaba provocando una monopolización del mercado.

Los expertos señalan que este incremento en los precios tendrá repercusiones negativas para los consumidores con ingresos bajos, quienes podrían tener dificultades para adquirir este alimento esencial. Además, advirtieron que la prolongación de esta situación podría generar pérdida de empleos y un incremento de las tasas de desempleo en el sector.

Pues bien: la advertencia sobre cómo afectará a los consumidores ya ha empezado a notar en las redes. Y justo una de las primeras quejas sobre el precio del aceite de oliva en Marruecos involucra de forma inesperada a la situación en España.

En el subreddit dedicado a Marruecos, esta semana el usuario Relative_Effect ha remotivo el avispero con un mensaje titulado: "Mientras España vende aceite de oliva como si fuera agua, ¡Marruecos nos lo vende como oro líquido!". Y a continuación muestra una imagen de un supermercado en su visita a España donde las garrafas de aceite de oliva se encuentran a 26,40 y 35,90 euros.

Precio del aceite de oliva en España Reddit

"No me acabo de creer si estos precios son reales", escribe el usuario en su queja en forma de post, "pero si es así, apaga y vámonos. ¿Cómo es posible que en Marruecos vendamos un litro a 100 dirhams (25 euros aproximadamente)? Eso significa que 5 litros nos cuestan 500 dirhams (125 euros) mientras que en España se vende por 250 dirhams (unos 62,5 euros). Eso es un 'qué me estás contando' en toda regla".

A continuación, el autor de esta queja se mete en temas un poco más pantanosos: enseña en forma de captura el comentario de un usuario que se le queja criticando su postura por no defender el aceite de oliva de Marruecos. "He empezado a sospechar que este tipo de comentarios son bots creados por el gobierno para mantener a la gente complaciente, agradecida por derechos mínimos".

Su queja en general ha ocasionado una mini-revuelta en el subreddit. Evidentemente, hay dos facciones: los que le dan la razón y se ofuscan con la comparativa y los que intentan relajar el ambiente añadiendo contexto a la queja para poner las cosas en sus sitio.

"En Marruecos tenemos sequía severa mientras que España es el mayor productor mundial de aceite de oliva".

"La foto que has hecho o es falsa o es vieja: en España el precio de 1 litro está también por las nubes".

"Por favor, tened cuidado a la hora de revelar esta información y buscad primero la causa. Amigos, id al campo, observad la baja producción debido a la sequia y luego entenderéis los conceptos básicos de la ley de la oferta y la demanda".

Poco a poco, la disputa se atenúa y "vencen" los que piden calma, no tomarse esa foto como la verdad absoluta, y analizar bien toda la situación. No obstante, la queja latente de la situación con el precio de aceite de oliva en Marruecos se mantiene, demostrando que la amenaza de la que advertían los expertos en el sector empieza a solidificarse.