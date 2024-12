Corea del Sur, entre la ley marcial bloqueada y la sombra del autogolpe de estado: las claves de unas horas críticas

Y, de repente, Corea. Pero no la del Norte. Una sucesión de acontecimientos y decisiones políticas ha disparado la tensión en Corea del Sur, un país que camina entre la Ley Marcial declarada sorpresivamente por su presidente, Yoon Suk-yeol, la sombra del autogolpe de estado y una incertidumbre absoluta en plena madrugada.

El movimiento ha tenido inmediata respuesta en forma de rechazo coral de la oposición, del mismísimo Partido del Poder Popular al que pertenece el mandatario y especialmente de la Asamblea Nacional, bajo el control mayoritario de los rivales de Suk-yeol.

Todo, con los militares en la calle tras un rápido y fallido intento de toma del Parlamento y una masa de manifestantes a las puertas del Parlamento surcoreano. Ni las intempestivas horas de madrugada frenan al gentío.

Qué ha pasado

La noticia llegaba a última hora de la noche del martes en Corea (pasadas las 14 horas en la España peninsular). En un discurso a la nación, Yoon Suk-yeol anunciaba la declaración de la "ley marcial de emergencia" para "proteger el orden constitucional libre" de lo que ha descrito como "actividades antiestatales" realizadas por la oposición.

En su mensaje en directo por el canal YTN, el jefe de Estado acusaba al Parlamento de obstaculizar el funcionamiento del Gobierno y, lo que es más relevante, de simpatizar con "la amenaza" de Corea del Norte. Al respecto, justificaba su decisión en que la ley marcial es "esencial" para "proteger la estabilidad y los principios democráticos de nuestra nación".

La medida ha sido inmediatamente criticada por la oposición y por el propio partido del presidente. Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático, ha reprochado la declaración "sin ningún motivo". En unas primeras declaraciones llegaba a temer que "tanques, vehículos blindados y soldados con armas pronto controlarán el país".

Lee Jae-myung, líder del Partido Democrático, opositor al presidente surcoreano, atiende a los medios dentro de la Asamblea JUNG YEON-JE vía Getty Images

Más duro ha sido el líder del oficialista Partido del Poder Popular y compañero de filas de Suk-yeol. Para Han Dong-hoon es una medida "ilegal e inconstitucional" "La detendremos junto con el pueblo [...] y trabajaré para proteger la democracia liberal", ha remarcado.

Un shock para todos, también para el equipo de Gobierno. Porque más allá de la caída en picado de la popularidad del presidente y de su derrota en las legislativas de este año, la declaración de la ley marcial ha cogido con el pie cambiado incluso a su gabinete. El diario nacional Hankook Ilbo, otro de los más relevantes de Corea del Sur, apunta que el primer ministro, Han Deok-soo, desconocía las intenciones de Suk-yeol

Qué significa declarar la ley marcial

Con la declaración de ley marcial, se suspende toda actividad parlamentaria y política y se establecen controles a la movilidad ciudadana y al contenido de los medios de comunicación, como ya ocurriera tiempo atrás.

La Constitución, no obstante, recalca que es el Parlamento quien debe ratificar la ley marcial tras el decreto presidencial y dado que el organo unicameral ha hecho lo contrario, tumbar la decisión, la situación es de absoluto desconcierto, con los militares en 'compás de espera' a las puertas de la Asamblea.

Como recoge EFE, la ley marcial tiene numerosos antecedentes en el último medio siglo en la potencia del este asiático. Park Chung-hee la decretó en 1972, ya establecido en el poder y reelegido tras su golpe una década antes, a fin de aprobar una nueva Constitución.

Con su asesinato y el relevo en el poder con Chun Doo-hwan, este hizo lo propio en 1980, cuando la ley marcial habilitó a la cúpula militar a detener a los líderes opositores y al cierre de actividades educativas y la intervención de los medios. La medida conllevó un levantamiento en la ciudad de Gwangju, al sur de Seúl, donde se estima que el ejército mató a unos 600 civiles.

El tercer antecedente, esta vez fallido, ocurrió en 2018, cuando el general Lee Suk-koo trató de imponerla para acabar con las revueltas contra la expresidenta Park Geun-Hye, bajo acusaciones de corrupción. El 'golpe' no fructificó ya que el mandatario por entonces, Moon Jae-in, destituyó al militar y llevó a cabo cambios en la cúpula marcial.

Cuáles son esas supuestas 'simpatías' con Corea del Norte

Yoon Suk-yeol ha denunciado en su mensaje que la Asamblea se ha convertido en "un refugio para criminales, una guarida de dictadura legislativa".

Todo por la decisión del Partido Democrático de aprobar unos presupuestos para 2025 con numerosos recortes y mociones para cesar al fiscal general y otras altas figuras del aparato estatal, entre ellas el responsable de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.

Ante el previsible ataque a 'sus' instituciones, el presidente, convencido anticomunista y enemigo absoluto de Pionyang, ha argumentado que el Parlamento está "secuestrado" por fuerzas "comunistas" y cercanas a la dictadura de Kim Jong-un en Corea del Norte... que de momento guarda silencio.

Qué ha votado el Parlamento

Pese a la intentona presidencial de anular el poder legislativo, la respuesta política ha sido inmediata. Ya superada la medianoche y en una Asamblea atestada de gente en los alrededores, los diputados han celebrado una sesión plenaria extraordinaria en la que han votado de forma unánime una moción para instar al jefe de Estado a derogar la ley marcial.

Dicha moción la han apoyado los 190 diputados que han acudido a la sesión de los 300 que conforman la Cámara. De ellos, 169 pertenecen al Partido Demócrata, reforzado tras su victoria en las recientes elecciones legislativas, y 116 al presidencialista Poder Popular. El arco lo completan algunos diputados de formaciones muy minoritarias.

Invocando el artículo 77 de la Constitución surcoreana, el Parlamento ha aplicado su facultad de 'tumbar' la decisión presidencial, algo que debería suponer el fin de la vigencia de las medidas excepcionales.

Tras la votación, el presidente de la Cámara, Woo Won Shik, del opositor Partido Democrático, ha informado de que ha enviado a Yoon y al jefe del Ejército una petición para que levante oficialmente la ley marcial.

Qué papel está jugando el Ejército

Su despliegue a las puertas de la Asamblea ha sido inmediato. Allí han tenido lugar algunos enfrentamientos con los manifestantes y cargas. Inicialmente, las tropas han intentado tomar la sede del Poder Legislativo, amparadas en una ley marcial que les daría poderes para 'intervenir' la Cámara.

Barricadas en el interior de la Asamblea Nacional de Corea del Sur Chung Sung-Jun vía Getty Images

El diario surcoreano Chosun Ilbo ha detallado que algunas unidades entraron rompiendo la ventana del principal edificio de oficinas y se plantaron en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Sin embargo, allí se han encontrado con la oposición del personal que se encontraba dentro, que llegó a "vaciar extintores contra los soldados", atestigua el citado medio

No obstante, su movimiento no ha llegado a concretarse. Tras la victoria unitaria del 'no' a la ley marcial, el Ejército ha vuelto a salir del edificio, permaneciendo desde entonces en las inmediaciones, en una imagen que es fiel reflejo de la incertidumbre que afronta el país asiático.

Según fuentes citadas por Europa Press, la cúpula militar asegura regirse de momento por la ley marcial mientras el presidente no la revoque oficialmente por el mandato parlamentario.