Descubren un micrófono oculto en las oficinas del jefe del Ejército ucraniano

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha confirmado este lunes el hallazgo de escuchas telefónicas en las oficinas del comandante en jefe, el general Valeri Zaluzhni, un día después de que la información apareciera en los medios.

"Ayer, durante una inspección rutinaria de las instalaciones, en uno de los lugares se encontraron elementos del equipo para el levantamiento de información", ha señalado el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en un breve comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ha sido informado de dicho descubrimiento para que determine las circunstancias, las posibles consecuencias y las personas que se podrían haber visto involucradas.

El SBU ha subrayado que el micrófono no estaba “directamente en el despacho de Valeri Zaluzhni, sino en uno de los espacios que podría utilizar en el futuro para trabajar”. Según el servicio secreto, el dispositivo -que está siendo sometido a más análisis- no funcionaba y no tenía capacidad de almacenamiento de audio ni de transmisión remota de un hipotético material grabado.

A medida que ha ido transcurriendo el conflicto, la figura de Zaluzhni ha ido cobrando cada vez mayor relevancia, considerado uno de los artífices de la resistencia de Ucrania frente a Rusia, en algunos círculos se cree que podría tener aspiraciones políticas una vez finalice la guerra.

El supuesto distanciamiento entre Zaluzhni y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alcanzó su punto álgido hace unas semanas, cuando el primero aseguró que se había alcanzado un "punto muerto" en el conflicto, lo que no gustó al Gobierno.

El propio Zelenski afeó en los medios estas palabras, advirtiendo del "gran error" que cometerían los altos mandos del Ejército si durante la guerra actúan pensando en que estarán en la arena política cuando finalice.