El día después de la noticia que conmocionó a un país

Ecuador ha amanecido este jueves de una forma muy distinta a la que se levantó hace apenas 24 horas. El asesinato del candidato presidencial y exasambleísta Fernando Villavicencio ha provocado que el país pase a estar en estado de excepción, una situación que, pese a la grave crisis de seguridad que sufre la sociedad ecuatoriana, era totalmente imprevisible y ha sacudido con violencia los cimientos de la nación.

Villavicencio, antiguo sindicalista y candidato por el Movimiento Construye, recibió tres disparos en la cabeza a la salida de un mitin electoral en Quito a las 18:20 hora local. Pese a que el político y también periodista ecuatoriano fue trasladado con celeridad a un centro médico cercano, la Clínica de la Mujer, los doctores solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Unos minutos después de que se produjera el magnicidio, un desolado Carlos Figueroa, amigo personal y asesor de campaña de Villavicencio se encargó de comunicar la fatal noticia a los medios de comunicación.

A partir de ese momento, se sucedieron los mensajes lamentando los hechos por parte de sus seguidores, compañeros y adversarios políticos. Y, a la vez, comenzaron las especulaciones sobre quién podía estar detrás del asesinato de Fernando Villavicencio.

En ese sentido, poco tiempo después del asesinato, la Fiscalía de Ecuador anunció la muerte de uno de los implicados en el ataque tras resultar herido durante el tiroteo entre los sicarios y el personal de seguridad.

Fernando Villavicencio, un candidato que buscaba derrotar a las mafias

Al pensar en la autoría del asesinato, a muchos se le vino a la cabeza una palabra: mafias. Durante su campaña electoral, Villavicencio había reiterado que uno de sus principales objetivos era acabar con las mafias, un elemento que crea inestabilidad y condiciona la política ecuatoriana. De hecho, el candidato presidencial de Movimiento Construye ya había sido amenazado con ser atacado por las mafias si no cesaba en su empeño de enfrentarse a ellas.

En una entrevista en EFE en el mes de mayo, justo tras anunciar su candidatura a presidente de Ecuador, Villavicencio aseguraba que buscaba ser presidente para “enfrentar y derrotar a las mafias que han cooptado el Estado y tienen de rodillas a la sociedad”.

En concreto, el candidato ponía el foco en “las mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico y a estructuras delictivas de minería ilegal, y también estructuras corruptas en el sector público”. Fernando Villavicencio sentenciaba en esa entrevista que Ecuador necesitaba un “Gobierno valiente” y ofrecía desmantelar a las mafias “con la ley y con las armas”.

“Ecuador está caminando muy rápidamente a la contaminación generalizada de la economía. Tenemos una economía criminal financiada por el narcotráfico, por la minería ilegal y por los recursos de los sobreprecios y los sobornos de la corrupción en el sector público”, lamentaba el político.

La banda criminal ‘Los Lobos’ reivindica el asesinato

Algo menos de diez horas después de que tuviera lugar el asesinato de Villavicencio, la banda criminal ‘Los Lobos’ reivindicó el ataque, confirmando así las sospechas de que las mafias pudieran estar detrás de la muerte del candidato presidencial.

El nombre de ‘Los Lobos’ puede resultar desconocido fuera de Ecuador, pero en las calles del país sudamericano lo que causa es temor. Se trata de una banda que nació al abrigo del gran referente del mundo criminal ecuatoriano, ‘Los Choneros’.

La banda criminal ‘Los Lobos’ cuenta con casi 8.000 sicarios inmersos en negocios como el tráfico de cocaína, el asesinato por encargo y hasta la minería ilegal. Les da igual matar empleando coches bomba o incluso otro tipo de explosivos. De hecho, para huir del lugar del crimen en el mitin de Quito, llegaron a lanzar una granada de mano que afortunadamente no detonó.

El grupo se atribuyó el asesinato a través de un vídeo. “Buenas noches pueblo ecuatoriano, venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, ‘Pipo’ (Wilmer Chavarría) y el menor Esteban (Ángel Esteban Aguilar, alias 'Lobo Menor')”, comienza la grabación.

“Queremos dejarle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización ‘Los Lobos’, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan”, afirma en el vídeo un portavoz de la banda criminal ‘Los Lobos’.

Además de asumir la autoría del asesinato de Fernando Villavicencio, ‘Los Lobos’ también amenazaron en el vídeo a otro de los siete candidatos presidenciales restantes: Jan Topic, del Partido Social Cristiano. “Si no cumples tu promesa, Jan Topic, serás el siguiente”, asegura el portavoz de la banda criminal.

Guillermo Lasso decreta el estado de excepción

Tras ese mensaje de ‘Los Lobos’ en el que más allá de atribuirse la muerte de Villavicencio, el grupo sitúa a Jan Topic como su próximo objetivo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decidió decretar el estado de excepción a nivel nacional durante 60 días.

“Las Fuerzas Armadas se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país, las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto, tal y como lo ha previsto el Consejo Nacional de Ecuador (CNE)”, anunció el presidente tras una reunión de emergencia con el Gabinete de Seguridad.

Asimismo, el presidente calificó el asesinato del candidato de Movimiento Construye como “un crimen político, que adquiere un carácter terrorista. No dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. No es una coincidencia que este hecho condenable se produzca a los pocos días de la primera vuelta presidencial”.

Lasso también ha declarado tres días de luto para honrar la memoria de Fernando Villavicencio, a quien llamó “patriota”, “demócrata” y “luchador”.

El ministro del Interior anuncia la detención de seis personas

Más allá de esas reacciones en cadena que ha provocado el magnicidio, la última novedad es la detención de seis personas presuntamente implicadas en el ataque, tal y como ha anunciado el ministro ecuatoriano del Interior, Juan Zapata.

Todos ellos son extranjeros, aunque el miembro del Gobierno de Ecuador no ha revelado sus nacionalidades. No obstante, Zapata sí que ha identificado a los arrestados como Andrés M., José L., Adey G., Camilo R., Jules C. y John R.

El ministro ha explicado que tras el asesinato, “todos los ejes policiales se desplegaron para realizar técnicas investigativas, permitiendo ubicar varios domicilios en el sector de Conocoto y en el sur de la ciudad”.

En esos inmuebles se han encontrado un fusil, una subametralladora, cuatro pistolas, tres granadas, dos cargadores de fusil, cuatro cajas de munición, dos motocicletas y un vehículo reportado como robado, “donde presuntamente se movilizaban los miembros de ese grupo delictivo”, ha detallado.

Igualmente, Juan Zapata ha resaltado que “dos de los ahora detenidos fueron plenamente identificados en la escena del delito, a través de técnicas de investigación”.